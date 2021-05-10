Engelli bireylerin dayanışması yürekleri ısıttı - Son Dakika

Bingöl'ün Solhan ilçesinde engeli bulunan 2 bireyin dayanışması görüntülere yansıdı, o anlar yürekleri ısıttı.

Solhan ilçesinde yaşayan bedensel engelli Emrah Kurtaran, bir fırından tekerlekli sandalyesini bırakarak ekmek aldı. Ekmek aldıktan sonra çıkan ve dışarda bıraktığı akülü sandalyesine giderken zorlanan Kurtaran'a yine ilçede yaşayan ve ilçenin sevilen simalarından olan zihinsel engeli bulunan Fatih Ayçeman yardım etti. Engelli bireylerin o anki dayanışmasını gören bir kişi ise cep telefonuyla o anları kaydetti.

Yürekleri ısıtan o görüntülere yansına iki bireyinde ilçenin sevilen simalarından olduğu öğrenildi. - BİNGÖL