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Engelli bireylerin en büyük hayali gerçekleşti

7 saat önce

Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla 2 engelli birey polis oldu.

Engelli bireylerin en büyük hayali gerçekleşti, System.String[]

Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla 2 engelli birey polis oldu.


Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalara katılan engelli Hüsamettin ve Furkan ikilisi, polis olarak şehrin çeşitli yerlerinde yapılan uygulamalara katıldı. Uygulamalarda araçları durdurarak kimlik ve ruhsat sorgulayan ikili, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takması noktasında da uyarırken ikili daha sonrasında motorize asayiş ekipleri ile şehir içerisinde devriye attı.


Trafik uygulamasında durdurdukları araç sürücüsü Sabri Süseli, "Bireyleri kazandırmamız lazım. Güzel bir uygulama tebrik ediyorum" dedi.


Mustafa Demir ise "Engelli bireylerin bizi durdurmasına mutlu olduk. Onlar için güzel bir deneyim olmuş. Gerçekten çok güzel bir yaklaşım" ifadelerine yer verdi.


İkili devriye sonrasında da şehrin yoğun olan yerlerinde ekiplerle birlikte GBT sorgusu yaptı.


Hüsamettin ve Furkan ikilisinin en büyük hayali olan polis mesleğini gün boyunca Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlandı. Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşayan ikili gün sonunda ekiplerden ayrılmak istemedi. - ÇANKIRI

Dünya Engelliler Günü, Çankırı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:23 Kaynak: İHA
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