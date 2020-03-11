Engelli bireylerin rahatça gezebileceği afiş ve seramik sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli bireylerin rahatça gezebileceği afiş ve seramik sergisi açıldı - Son Dakika

Engelli bireylerin rahatça gezebileceği afiş ve seramik sergisi açıldı

6 saat önce

Bilecik'te engelli bireylere betimleme ve işaret dili anlatımıyla kolaylıkla ziyaret edebilecekleri afiş ve seramik sergisi açıldı.

Engelli bireylerin rahatça gezebileceği afiş ve seramik sergisi açıldı, System.String[]

Bilecik'te engelli bireylere betimleme ve işaret dili anlatımıyla kolaylıkla ziyaret edebilecekleri afiş ve seramik sergisi açıldı.


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, engelli bireylere betimleme ve işaret dili anlatımıyla kolaylıkla ziyaret edebilecekleri "Engel Yok Siz Olmayın" adlı afiş ve seramik sergisi açılışı katıldı. Burada yaptığı konuşmada engelsiz bir Bilecik için her anlamlı çalışmada yer alacaklarını kaydeden Başkan Şahin, "Özel gereksinimli bireylerimiz için farkındalık oluşturmak adına yapılan bu güzel sergide emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, engelsiz bir şehir oluşturmak için çalışmalarımıza devam ettiğimizi bir kez daha belirtiyorum. Bilecik Belediyesi olarak özellikle eğitim, çocuklarımız ve özel gereksinimli insanlarımız için imkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.


Etkinlik, Belediye Başkanı Semih Şahin ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almasıyla son buldu. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
22:08 Isparta'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis sürücüsü tutuklandı
22:07 İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN
22:02 Zeytinburnu'nda işyerinde yangın (1)
22:02 Belediye personeline acil durum ve afet eğitimi
22:01 ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN (1)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:11:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli bireylerin rahatça gezebileceği afiş ve seramik sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]