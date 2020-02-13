Engelli bireylerin teraryum heyecanı - Son Dakika
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Engelli bireylerin teraryum heyecanı

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nın engelli üyeleri, bir yemek yarışmasındaki başarılı performansıyla ünlenen Ekin Eylem Ulaş ile teraryum yapmanın heyecanını yaşadı.

Engelli bireylerin teraryum heyecanı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nın engelli üyeleri, bir yemek yarışmasındaki başarılı performansıyla ünlenen Ekin Eylem Ulaş ile teraryum yapmanın heyecanını yaşadı.


Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nın engelli üyelerini birbirinden önemli isimler ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ekin Eylem Ulaş, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti. Ekin'e ziyaretinde Ziraat mühendisi/Organik Tarım Danışmanı Veteriner Teknikeri Merve Gülistan Aydın ve iş adamı Adem Kodalak da eşlik etti. Ekin ve beraberindekiler eğitim verilen atölyelerini gezip kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Misafirler ilk kez geldikleri Engelliler Sarayı'na hayran kaldıklarını belirtti. Ekin daha sonra 20 kişilik öğrenci grubuyla birlikte son yıllarda ev dekorasyonunun en gözde ürünü haline gelen teraryum çalışması gerçekleştirdi. Kursiyerler, teraryumda hangi malzemelerin kullanıldığını, malzemelerin fanusun içine nasıl yerleştirildiği ve ne tarz bir dizayn ile kullanılabileceği hakkında bilgi de verdi.


Kimi annesi kimi de kardeşi için teraryum yaptı


Ekin Eylem Ulaş, "Çocuklar bizi çok güzel karşıladılar. Hepsi çok tatlı ve yetenekliler. Aynı masada el birliğiyle teraryum yaptık. Çok güzel zaman geçirdik. Enerjilerini ve sevgilerini benimle paylaştıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Merve Gülistan Aydın ise "Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda çocuklarla teraryum çalışması yaptık. Herkes sevdiği biri için bir teraryum yaptı. Kimi annesine kimi kardeşine kimi de kendine yaptı. Çok keyifli ve çok anlamlı bir gün geçirdik. Bu saray gerçekten bir saray" diye konuştu.


Program sonunda engelliler, konuklarla hatıra fotoğrafı çekildi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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