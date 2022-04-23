Engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu - Son Dakika
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Engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu

23.04.2022 15:38
Engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu

Amasya'da engelli bireyler tarafından atık malzemeler ve ahşaptan yapılan oyuncaklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir köy okulundaki çocuklara hediye edildi.

Amasya'da engelli bireyler tarafından atık malzemeler ve ahşaptan yapılan oyuncaklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir köy okulundaki çocuklara hediye edildi.

Halk Eğitim Merkezi, Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi ile Altı Nokta Körler Derneğinin engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği ahşap boyama ve vernikleme kursunda engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar, Yıkılgan Köyü İlkokulundaki öğrencilere 23 Nisan hediyesi olarak verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, gazetecilere, projenin engelli bireylerin sosyalleşmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin çeşitli ürünler ürettiklerini belirten Türkmen, "Bugün hep beraber çocuklarımızın coşkularına şahit olduk. Program dahilinde yine iş birliğiyle sıfır atık ürünlerle yapılan oyuncakları çocuklarımıza hediye ettik. Çocuklarımız sevindi, engelli bireyler üretmenin mutluluğunu yaşadı, biz de mutlu olduk." ifadesini kullandı.

İlkokul öğrencilerinden Sümeyye Muslu ise kendilerine verilen hediyelerden dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu
Engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu
Engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu
Engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu
Engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Engelli, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu - Son Dakika


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