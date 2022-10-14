Engelli bisikletçi sahilde Dünya Kupasına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli bisikletçi sahilde Dünya Kupasına hazırlanıyor

14.10.2022 10:50
Engelli bisikletçi sahilde Dünya Kupasına hazırlanıyor

Engelli bisikletçi sahilde Dünya Kupasına hazırlanıyor Trafik kazasında sol kolunu ve sağ gözünü kaybeden Umut Gençler, milli formayla bin liralık bisikletiyle 100 bin liralık bisikletlerle yarışacak Umut Gençerler, ilk kez milli formayla yarışlara çıkacağını ve çok heyecanlı olduğunu...

Engelli bisikletçi sahilde Dünya Kupasına hazırlanıyor

Trafik kazasında sol kolunu ve sağ gözünü kaybeden Umut Gençler, milli formayla bin liralık bisikletiyle 100 bin liralık bisikletlerle yarışacak

Umut Gençerler, ilk kez milli formayla yarışlara çıkacağını ve çok heyecanlı olduğunu belirtti

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol kolunu ve sağ gözünü kaybeden Umut Gençler, kariyerinde ilk kez milli formayı giyeceği Antalya'daki Paratriatlon Dünya Kupası müsabakalarında madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle yıllar önce yarışmalar için aldığı bin liralık bisikleti ile 100 bin liralık bisikletler ile yarışacak.

Silifke ilçesinde 1986'de geçirdiği kaza sonrası sol kolunu ve sağ gözünü kaybeden 43 yaşındaki Umut, yaşına rağmen bu sezon katıldığı organizasyonlardaki başarısıyla dikkati çekti.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Isparta'da 14-15 Ağustos'ta düzenlenen Eğirdir Oral-B Triatlon Final Yarışları'nda PTS5 kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Umut, milli takıma davet edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, gerçekleştirilecek Avrupa Triatlon Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası müsabakalarında milli formayı giyme heyecanı yaşayacak triatlet, organizasyonda madalya kazanmaya odaklandı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle yıllar önce yarışmalar için aldığı bin liralık bisikleti ile 100 bin liralık bisikletler ile yarışacak.

İkamet ettiği Taşucu'nda yarışmaya hazırlanan Umut Gençler'i sahilde gören vatandaşlar alkış tutup moral verdi.

Hilmi Mutfakçı, Umut'un gayretlerinin herkese örnek olması gerektiğini, kendisi ile gurur duyduklarını belirtti.

Bu sezon yarıştığı müsabakalarda önemli dereceler elde ettiğini belirten Umut, "Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası çerçevesindeki yaş grupları yarışlarında ikinci oldum. Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu'nda ikincilik elde ettim. Son olarak Isparta'daki yarışlarda da PTS5 kategorisinde Türkiye birincisi oldum. Bu vesileyle milli takıma seçildim" diye konuştu.

Umut Gençerler, ilk kez milli formayla yarışlara çıkacağını ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle geçmiş yıllarda aldığı bin liralık bisikletle 100 bin liralık bisikletlere karşı yarışacağını belirten Gençler, "Paratriatlon Dünya Kupası yarışında ülkemi temsil ederek ilk 3'e girmeyi hedefliyorum. Mersin'de yaklaşık 250 bin civarında engelli olduğunu biliyoruz ama spora pek ilgi yok. O yüzden de bazı engelli arkadaşlara örnek olmak istiyorum" dedi.

YORUMLAR
500
İzmit'te 4 yaşındaki Umut, düşürdüğü ekmeği yerden alırken arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi İzmit'te 4 yaşındaki Umut, düşürdüğü ekmeği yerden alırken arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi Engelli bisikletçi sahilde Dünya Kupasına hazırlanıyor Engelli bisikletçi sahilde Dünya Kupasına hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli bisikletçi sahilde Dünya Kupasına hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor
10:21 Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum
10:10 MİT'ten Suriye'de PKK'ya darbe! Çavreş tugayı sorumlusu Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildi
10:07 Müşterilerini "Tersten alışverişe" teşvik etmeyi amaçlayan dünyaca ünlü spor mağazası isim değişikliğine gitti
09:56 Ege'de provokatif ziyaret! Yunanistan Genelkurmay Başkanı Sakız Adası'na gitti
09:46 Cansız bedeni atacakları yer için keşif yapmışlar! Kan donduran cinayette yeni detay ortaya çıktı
09:48 50 yaşından büyük, 250 kilogram ağırlığındaki "Okyanusun kraliçesi" Kuzey Atlantik'te yakalandı
09:33 Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı
09:29 "Okyanusun kraliçesi" olarak adlandırılan 50 yaşından büyük, 250 kilo ağırlığındaki köpekbalığı yakalandı
09:18 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 10:58:06. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli bisikletçi sahilde Dünya Kupasına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement