Engelli bisikletçi sahilde Dünya Kupasına hazırlanıyor

Trafik kazasında sol kolunu ve sağ gözünü kaybeden Umut Gençler, milli formayla bin liralık bisikletiyle 100 bin liralık bisikletlerle yarışacak

Umut Gençerler, ilk kez milli formayla yarışlara çıkacağını ve çok heyecanlı olduğunu belirtti

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol kolunu ve sağ gözünü kaybeden Umut Gençler, kariyerinde ilk kez milli formayı giyeceği Antalya'daki Paratriatlon Dünya Kupası müsabakalarında madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle yıllar önce yarışmalar için aldığı bin liralık bisikleti ile 100 bin liralık bisikletler ile yarışacak.

Silifke ilçesinde 1986'de geçirdiği kaza sonrası sol kolunu ve sağ gözünü kaybeden 43 yaşındaki Umut, yaşına rağmen bu sezon katıldığı organizasyonlardaki başarısıyla dikkati çekti.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Isparta'da 14-15 Ağustos'ta düzenlenen Eğirdir Oral-B Triatlon Final Yarışları'nda PTS5 kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Umut, milli takıma davet edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, gerçekleştirilecek Avrupa Triatlon Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası müsabakalarında milli formayı giyme heyecanı yaşayacak triatlet, organizasyonda madalya kazanmaya odaklandı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle yıllar önce yarışmalar için aldığı bin liralık bisikleti ile 100 bin liralık bisikletler ile yarışacak.

İkamet ettiği Taşucu'nda yarışmaya hazırlanan Umut Gençler'i sahilde gören vatandaşlar alkış tutup moral verdi.

Hilmi Mutfakçı, Umut'un gayretlerinin herkese örnek olması gerektiğini, kendisi ile gurur duyduklarını belirtti.

Bu sezon yarıştığı müsabakalarda önemli dereceler elde ettiğini belirten Umut, "Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası çerçevesindeki yaş grupları yarışlarında ikinci oldum. Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu'nda ikincilik elde ettim. Son olarak Isparta'daki yarışlarda da PTS5 kategorisinde Türkiye birincisi oldum. Bu vesileyle milli takıma seçildim" diye konuştu.

Umut Gençerler, ilk kez milli formayla yarışlara çıkacağını ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle geçmiş yıllarda aldığı bin liralık bisikletle 100 bin liralık bisikletlere karşı yarışacağını belirten Gençler, "Paratriatlon Dünya Kupası yarışında ülkemi temsil ederek ilk 3'e girmeyi hedefliyorum. Mersin'de yaklaşık 250 bin civarında engelli olduğunu biliyoruz ama spora pek ilgi yok. O yüzden de bazı engelli arkadaşlara örnek olmak istiyorum" dedi.