Engelli can dostlar, hayvansever kadının şefkat eliyle hayata tutunuyor - Son Dakika

Karabük'te yaşayan hayvansever 56 yaşındaki Serpil Gülen, çeşitli nedenlerle yaralanarak felç kalan, duyu ya da uzuv kaybına uğrayan sokak hayvanlarını sahiplenerek, onlara "sıcak yuva" imkanı sağladı.

Kavga, araç çarpması veya insanların kötü muamelesi gibi nedenlerle yaralanan, duyu veya uzuv kaybına uğrayan sokak hayvanlarının sokakta yaşamlarını sürdürmesi daha zor hale geliyor.

Bu hayvanlardan, veteriner kliniğinde ya da sokakta karşılaştığı 18'ine şefkat elini uzatan, aynı zamanda Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı olan Gülen, onlara evinin kapısını açtı.

"Amacımız daha çok cana ulaşmak"

Gülen, AA muhabirine, sokak hayvanlarıyla ilgili çeşitli saha çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Sürekli olarak sokaktaki hayvanları beslediklerini dile getiren Gülen, "Salgın nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlandığı için kırsala açıldık. Güzel bir ekip kurduk. Sokak hayvanlarının beslenmesi ve onlara kulübe yapılması gibi bütün ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamaya çalıştık. Hayvan sayımız çok fazla. Vatandaşlardan biraz daha fazla duyarlılık bekliyorum." diye konuştu.

Gülen, iki katlı evinin üst katında ablasının oturduğunu belirterek, "Ablamda 20, bende 30 kedi var. 10 da köpeğimiz var. 30 kediden 10'u engelli. Köpeklerden de 8'i engelli. Genelde engelli, bakıma muhtaç ve sokakta hayatını devam ettiremeyecek durumda olan hayvanlara ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız daha çok cana ulaşmak." dedi.

Evinde beslediği köpeklerin çoğunu ya sokaktan sahiplendiğini ya da barınaktan aldığını aktaran Gülen, şunları kaydetti:

"Bunların çoğunun bacağı kesilmiş, gözü kör. Yani bizim elimizle beslenmeye muhtaç canlılar. Dışarıda yiyecek bulamazlar. Her türlü tehlikeye karşı açıklar. Bu nedenle mümkün olduğunca bu canları alıyorum. Baktığım hayvanların içinde kolu bacağı olmayan ya da gözü görmeyen, yarı felçli olanlar var. Bunlar daha özenle bakım gerektiriyor."

"Herkes bir can sahiplenebilir"

Dernek üyesi Özge Aksoy da sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik Safranbolu'ya bağlı Karıt köyünde çalışma yürüttüklerini anlattı.

Özellikle kırsal bölgelerde çok sayıda sokak hayvanına hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayan Aksoy, hayvanların beslenmesi, barınması ve tedavisi yönünden maddi ve manevi desteğe ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Aksoy, kış aylarında sokak hayvanlarının barınma konusunda büyük sıkıntılar yaşadığına işaret ederek, "Herkesin evinde yemek artığı kalıyor. Bunlar çöpe atılmak yerine sokak hayvanlarına verilebilir. Sokakta çok fazla bakıma muhtaç hayvan var. Herkes bir can sahiplenebilir." ifadelerini kullandı.