Üye Girişi
Engelli can dostlar, hayvansever kadının şefkat eliyle hayata tutunuyor - Son Dakika

Engelli can dostlar, hayvansever kadının şefkat eliyle hayata tutunuyor

03.10.2021 11:15
Engelli can dostlar, hayvansever kadının şefkat eliyle hayata tutunuyor, System.String[]

Karabük'te yaşayan hayvansever 56 yaşındaki Serpil Gülen, çeşitli nedenlerle yaralanarak felç kalan, duyu ya da uzuv kaybına uğrayan sokak hayvanlarını sahiplenerek, onlara "sıcak yuva" imkanı sağladı.

Karabük'te yaşayan hayvansever 56 yaşındaki Serpil Gülen, çeşitli nedenlerle yaralanarak felç kalan, duyu ya da uzuv kaybına uğrayan sokak hayvanlarını sahiplenerek, onlara "sıcak yuva" imkanı sağladı.

Kavga, araç çarpması veya insanların kötü muamelesi gibi nedenlerle yaralanan, duyu veya uzuv kaybına uğrayan sokak hayvanlarının sokakta yaşamlarını sürdürmesi daha zor hale geliyor.

Bu hayvanlardan, veteriner kliniğinde ya da sokakta karşılaştığı 18'ine şefkat elini uzatan, aynı zamanda Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı olan Gülen, onlara evinin kapısını açtı.

"Amacımız daha çok cana ulaşmak"

Gülen, AA muhabirine, sokak hayvanlarıyla ilgili çeşitli saha çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Sürekli olarak sokaktaki hayvanları beslediklerini dile getiren Gülen, "Salgın nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlandığı için kırsala açıldık. Güzel bir ekip kurduk. Sokak hayvanlarının beslenmesi ve onlara kulübe yapılması gibi bütün ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamaya çalıştık. Hayvan sayımız çok fazla. Vatandaşlardan biraz daha fazla duyarlılık bekliyorum." diye konuştu.

Gülen, iki katlı evinin üst katında ablasının oturduğunu belirterek, "Ablamda 20, bende 30 kedi var. 10 da köpeğimiz var. 30 kediden 10'u engelli. Köpeklerden de 8'i engelli. Genelde engelli, bakıma muhtaç ve sokakta hayatını devam ettiremeyecek durumda olan hayvanlara ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız daha çok cana ulaşmak." dedi.

Evinde beslediği köpeklerin çoğunu ya sokaktan sahiplendiğini ya da barınaktan aldığını aktaran Gülen, şunları kaydetti:

"Bunların çoğunun bacağı kesilmiş, gözü kör. Yani bizim elimizle beslenmeye muhtaç canlılar. Dışarıda yiyecek bulamazlar. Her türlü tehlikeye karşı açıklar. Bu nedenle mümkün olduğunca bu canları alıyorum. Baktığım hayvanların içinde kolu bacağı olmayan ya da gözü görmeyen, yarı felçli olanlar var. Bunlar daha özenle bakım gerektiriyor."

"Herkes bir can sahiplenebilir"

Dernek üyesi Özge Aksoy da sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik Safranbolu'ya bağlı Karıt köyünde çalışma yürüttüklerini anlattı.

Özellikle kırsal bölgelerde çok sayıda sokak hayvanına hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayan Aksoy, hayvanların beslenmesi, barınması ve tedavisi yönünden maddi ve manevi desteğe ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Aksoy, kış aylarında sokak hayvanlarının barınma konusunda büyük sıkıntılar yaşadığına işaret ederek, "Herkesin evinde yemek artığı kalıyor. Bunlar çöpe atılmak yerine sokak hayvanlarına verilebilir. Sokakta çok fazla bakıma muhtaç hayvan var. Herkes bir can sahiplenebilir." ifadelerini kullandı.

Engelli can dostlar, hayvansever kadının şefkat eliyle hayata tutunuyor
Engelli can dostlar, hayvansever kadının şefkat eliyle hayata tutunuyor
Engelli can dostlar, hayvansever kadının şefkat eliyle hayata tutunuyor
Engelli can dostlar, hayvansever kadının şefkat eliyle hayata tutunuyor
Engelli can dostlar, hayvansever kadının şefkat eliyle hayata tutunuyor

Sokak Hayvanları, Engelli, Karabük, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli can dostlar, hayvansever kadının şefkat eliyle hayata tutunuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde 11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde 11:10 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim 10:42 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim
Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak 10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 09:53 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede 09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi 23:11 Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi

Son Dakika Haberleri
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var
11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
11:09 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor
11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
10:43 Sanki güneşleniyor! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk anbean kamerada
10:41 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim
10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak
09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var         
11:44
Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü         
11:16
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor         
10:53
Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı         
10:40
Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek         
09:58
TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor         
09:46
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 11:56:00. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli can dostlar, hayvansever kadının şefkat eliyle hayata tutunuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement