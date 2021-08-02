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Engelli can dostları için tasarladı, projesi ödül aldı - Son Dakika

Engelli can dostları için tasarladı, projesi ödül aldı

02.08.2021 00:58
Engelli can dostları için tasarladı, projesi ödül aldı, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden bu yıl mezun olan İlke Hiçsönmezler'in hayvan sevgisinden ilham alıp tasarladığı "Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi" projesi, Türkiye Belediyeler Birliğinin yarışmasında ödül kazandı.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden bu yıl mezun olan İlke Hiçsönmezler'in hayvan sevgisinden ilham alıp tasarladığı "Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi" projesi, Türkiye Belediyeler Birliğinin yarışmasında ödül kazandı. 223 projeden ilk 12'ye girerek 500 bin lira hibe ödülüne hak kazanan proje, engelli kedilere bakım ve tedavinin yanı sıra ömür boyu barınma imkanı sunarak can dostları için umut olacak.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu genç mimar İlke Hiçsönmezler, çocukluktan bu yana hayvan sevgisi ile büyüdüğünü belirterek, engelli kediler için gönüllü olarak bir ilçe belediyesi için tasarladığı proje hakkında bilgi verdi. Hiçsönmezler, projenin Türkiye Belediyeler Birliğinin Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması'nda ilk 12'ye girerek hibe ödülü kazanmasından ve kısa sürede hayata geçirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Genç mimar, "Dayım Veteriner Hekim Ömer Şimşek ilçe belediyesinde veteriner işleri müdürü olarak görev yapıyor. Çocukluğumdan bu yana hep hayvanlarla vakit geçirmeyi çok sevdim, kısa süre önce köpeğimi kaybettim. Tüm vaktimi mahallemizdeki kedilere harcar, her birine dokunabilmeyi şans sayardım. Yiyeceklerimi kendim yemek yerine onları beslemekle mutluluk duyardım. Çok severek okuduğum mesleğimde, hayvanlara yardımım dokunabilmesi için dayımla beraber bir yola çıktık. Amacımız veteriner işleri müdürlüğü bünyesinde küçük ama sevimli bir yaşam alanı sağlamaktı. Ancak açılan yarışma ile umudumuzu ve fikrimizi genişletme yoluna gittik" diye konuştu.

Projeyi ilk duyduklarında ekip arkadaşları ile birlikte ilk düşüncelerinin hayvanların maruz kaldığı barınak sınırlarını kırıp onlara gerçekten hak ettikleri tasarımları sunabilmeyi amaçladıklarını dile getiren Hiçsönmezler, "Buradan çıkan fikirle ilk durağımız engelli kedilerimizi dört duvar arasına hapsetmek yerine tasarladığımız altıgen modülleri birbirine ekleyip onlara mekan özgürlüğü sağlamak oldu. Çok amaçlı modüller tasarladık. Projemiz üç modülden oluşmakta ve her bir modülün üç ayrı işlevi bulunmakta. Bu işlevler; fizik tedavi, barınma ve oyun alanı. Başta 64 engelli kediye kalıcı yuva ve fizik tedavi sağlayacak olan modüller, şeklinin özgürlüğünden dolayı birbirine eklenerek gerektiği durumda genişletilebilecek. Ödül kazanmak tabii ki gurur verici ancak asıl heyecan verici taraf ise zevkle ve gönüllülükle tasarladığımız bu projenin hayata geçirilecek olması. Tek temennimiz ise engelli kedilerimizin engellerini bir nebze de olsun kaldırıp onlara dokunabilmek" dedi.

Fiziksel engelli kedilere ömür boyu barınma imkanı

7 ay içinde tamamlanması planlanan proje kapsamında veteriner işleri müdürlüğünün Halkapınar'daki 6 bin 500 metrekarelik alanında özel bir merkez kurulacak. 180 metrekaresi kapalı ve 400 metrekaresi açık olmak üzere toplam 580 metrekarelik alana sahip olacak merkez, üç adetten bloktan oluşacak ve ilk etapta 64 kedi için hizmet sunulacak. Merkezde bakım ve tedavileri yapılacak fiziksel engelli kedilere ömür boyu barınma imkanı da sunulurken, sahiplendirme için de hizmet verecek. Bu kapsamda merkezdeki kediler, belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında zaman zaman canlı olarak yayınlanacak, vatandaşlar can dostları sahiplenebilecek. - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Veteriner, Türkiye, Engelli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli can dostları için tasarladı, projesi ödül aldı - Son Dakika


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