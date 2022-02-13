ZONGULDAK - Engelli çift 26 yıldır el ele verip zorlukları aşıyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan Mustafa ve Armağan Kayıkçı çifti, engellerine rağmen yaşama azimleri ve birbirlerine olan sevgileriyle çevresindekilere örnek oluyor.

Merkez Mahallesi'nde ikamet eden görme engelli Mustafa (48) ve ortopedik rahatsızlığı bulunan eşi Armağan Kayıkçı (45), 26 yıl önce görücü usulüyle evlendi.

Evliliklerinden biri zihinsel ve bedensel engelli iki çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından aralarındaki sevgi bağı daha da güçlenen çift, hayatın tüm zorluklarını birlikte göğüslüyor.

Engelli maaşıyla geçimini sağlayan ve bir an olsun ayrılmayan çift, ev işlerinde de birbirlerine yardımcı oluyor.

"Her konuda birbirimize destek oluyoruz"

Armağan Kayıkçı, AA muhabirine, 26 yıldır birbirlerini kırmadan, saygı ve sevgiyle bu evliliği sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Birbirlerine hep destek olduklarını anlatan Kayıkçı, "Görücü usulüyle evlendik, iyi ki de olmuş. Onu ilk gördüğümde beğenmiştim, heyecanlanmıştım. Aynı heyecan devam ediyor. Eşim görme engelli olduğu için onun gözleri oluyorum, o ise ortopedik engelim dolayısıyla bana destek oluyor." dedi.

Kayıkçı, biri zihinsel ve bedensel engelli iki çocukları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her konuda birbirimize destek oluyoruz. Zor zamanlarımızı birlikte aşmaya çalışıyoruz, saygı ve sevginin olduğu yerde hiçbir şey bitmez. Yeni evlenen çiftler birbirlerine sabır göstermeli. Bazı şeyleri görmezden, duymazdan gelmeleri lazım. Sevgi ve saygılarını yitirmesinler."

"Evliliğimiz ilk günkü heyecanla devam ediyor"

Mustafa Kayıkçı da ilk günkü heyecanla aynı yastığa baş koymayı sürdürdüklerini anlatarak, "Evlilikte önemli olan tamamen birbirine karşı sevgi ve saygı, anlaşabileceğin biriyle yuva kurmak." dedi.

Görme engelli olduğu için evlilik konusunda ilk zamanlar sıkıntı yaşadığını ifade eden Kayıkçı, "Komşum, 'Seni evlendirelim' diye benimle şakalaşıyordu, ben de kabul ettim. Görücü usulüyle eşimle evlendim. Her ne kadar zor şartlarda evlilik yapsak da eşimde güzellikler olduğunu biliyordum." şeklinde konuştu.

Evliliklerinin bu zamana kadar sıkıntısız sürmesinin zor zamanlarda birbirlerini idari etmekten geçtiğini vurgulayan Kayıkçı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biri engelli iki çocuğumuz var. Bu engellilik durumu bizi çocuğumuzda da bırakmadı. Bunun sıkıntısı beni daha çok zorluyor çünkü toplumun bakışı, çevrenin ön yargıları bizi zorluyor. Bunları aşma noktasında zorlanıyorum ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki aile içinde birbirimize karşı davranışımızda, sevgi ve saygı konusunda bir sıkıntımız yok."