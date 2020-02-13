Engelli çift "aşk"la rehabilite oldu - Son Dakika
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Engelli çift "aşk"la rehabilite oldu

6 saat önce

Yozgat'ta kaldıkları rehabilitasyon merkezinde tanışarak kısa sürede hayatlarını birleştiren tekerlekli sandalyeye bağımlı çift, devletin kendilerine sağladığı Umut Evi'nde yaşamlarını devam ettiriyor.

Engelli çift

Yozgat'ta kaldıkları rehabilitasyon merkezinde tanışarak kısa sürede hayatlarını birleştiren tekerlekli sandalyeye bağımlı çift, devletin kendilerine sağladığı Umut Evi'nde yaşamlarını devam ettiriyor.

Geçirdikleri çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Murat Galip (48) ve Mihriban İlbayi'nin (52) hayatları, Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kesişti.

Babasını hiç tanımayan, annesini de 1986 yılında kaybeden ve 30 yıl sokaklarda yaşadıktan sonra 2016 yılında Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşen Murat Galip ile 2017'de merkeze yerleştirilen Mihriban İlbayi rehabilitasyon sürecinde tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift, 1,5 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Evliliklerinin ardından rehabilitasyon merkezinden ayrılan çift, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün kiraladığı Umut Evi'nde yaşamlarını sürdürmeye başladı.

Engelleri birlikte aşan çift, sevgiyle hayatlarını sürdürüyor.

"Yuvamız açıldı, mutluyuz, huzurluyuz"

Murat Galip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rehabilitasyon merkezine yerleştikten sonra hayatının tamamen 100 değiştiğini söyledi.


Eşine ilk görüşte aşık olduğunu anlatan Galip, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben kuruma geldikten 8-9 ay sonra eşim Mihriban Hanım geldi. Eşimi ilk gördüğümde içimde bir sevgi oluştu. O sevgiyi alevlendirmek için çaba sarf ettim, peşinden koşmaya başladım. En sonunda pes ettirdim, sevgimi ona açtım, o da bana, 'Biraz zaman ver.' dedi. 'Zaman yok.' dedim, o da düşündü ve evlenmeyi kabul etti. Önce nişan yaptık, ardından nikahımızı kıydık. Yuvamız açıldı, mutluyuz, huzurluyuz. Allah devletimizden, kurumumuzdan, müdürlerimizden razı olsun."

Engellilere seslenen Galip, "Engelliler hayata küsmesinler, hayata bağlansınlar. Sevgilileri varsa onları ihmal etmesinler, bizim gibi mutlu olsunlar." dedi.

Mihriban Galip de kaldıkları evin bütün giderlerinin kurum tarafından karşılandığını belirterek, "Çok mutluyuz. Bütün engelliler de umutlu olsunlar. Umutlarını hiç yitirmesinler. Hayat sevince ve paylaşınca güzel oluyor, hiç umutsuzluğa düşmesinler. Biz çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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