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ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR - Son Dakika

ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR

22.02.2022 11:39

KAYSERİ'de evleri yandıktan sonra yakınlarının da desteğiyle geçici bir eve yerleşen engelli Burhan Gültekin (58) ile eşi Elmas Gültekin (53), 1,5 ay sonra da cinayete kurban giden oğulları Hacı Duran Gültekin'i (27) toprağa vermenin acısını yaşadı.

KAYSERİ'de evleri yandıktan sonra yakınlarının da desteğiyle geçici bir eve yerleşen engelli Burhan Gültekin (58) ile eşi Elmas Gültekin (53), 1,5 ay sonra da cinayete kurban giden oğulları Hacı Duran Gültekin'i (27) toprağa vermenin acısını yaşadı. Her gün yanan evlerine gittiklerini belirten Burhan Gültekin, Yangından sonra kullanacak hiçbir eşyam kalmadı. Eşimle her sabah buraya geliyorum. Akşama kadar bir şey olur ümidi ile duruyoruz. Kimse gelmeyince de akşam çekip gidiyoruz dedi.

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Burhan Gültekin ve eşi Elmas Gültekin'in müstakil evleri geçen yıl 9 Kasım'da çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Çiftin tüm eşyaları da yandı. Engelli çift, geçici olarak yakınlarının evine yerleşti. Ardından yakınları tarafından geçici olarak bir eve yerleştirildi. 29 Aralık'ta da çiftin oğulları Hacı Duran Gültekin Alsancak Mahallesi'nde yolda yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

'KULLANACAK HİÇBİR EŞYAM KALMADI'

Yangından 1,5 ay sonra da çocuklarını toprağa veren çift, evlerinin tadilat edilmesi için yetkililerden yardım istedi. Yaşadıkları süreci anlatan Burhan Gültekin, Kredi çekerek yaptığım müstakil ev 9 Kasım'da tamamen yandı. Yangından sonra yakınlarımın yanında kaldım. Sonrasında Covid nedeni ile akrabalarım kalmamı kabul etmedi. Çok rezillikler çektik. Ben de eşim de engelli. Yangından 1 ay sonra da oğlumu uğradığı silahlı sonucu kaybettim. Yangın nedeniyle kullanacak hiçbir eşyam kalmadı. Eşimle her sabah buraya geliyorum. Akşama kadar bir şey olur ümidi ile duruyoruz. Kimse gelmeyince de akşam çekip gidiyoruz. Ortada kaldık, mağduruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz diye konuştu.

ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR
ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR
ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR
ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR
ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR
ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR
ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR
ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR
ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR
ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR
ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR
ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR
ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR
ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR

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Hacı Duran, Engelli, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ENGELLİ ÇİFT, HER GÜN YANAN EVLERİNE GİDİP AKŞAMA KADAR BÖLGEDE BEKLİYOR - Son Dakika
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