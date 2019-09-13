Son Dakika Haberleri: Engelli çift kursta tanışıp nişanlandı
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Engelli çift kursta tanışıp nişanlandı

30 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İŞKUR'un desteklediği Kızıltepe Engelliler Gücü Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında açılan muhasebe yardımcılığı kursuna gelen ve burada tanışan engelli Hamdin Erin ile Ayşegül Abukan nişanlandı.

Engelli çift kursta tanışıp nişanlandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İŞKUR'un desteklediği Kızıltepe Engelliler Gücü Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında açılan muhasebe yardımcılığı kursuna gelen ve burada tanışan engelli Hamdin Erin ile Ayşegül Abukan nişanlandı.


Aileler arasında yapılan nişan törenine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam katılarak nişan kurdelelerini kesti. Kaymakam Çam çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Nişan töreninden sonra kurs sonunda engelli kurs öğrencileri genç çifte sürpriz yaparak nişan pastası kesti ve çeşitli ikramlar yaptı.


Kızıltepe Engelliler Gücü Derneği Başkanı Mehmet Yusuf Taşkın genç çifte mutluluklar dileyerek "Yaptığımız proje gün içerisinde sadece muhasebe kursu değil kurs sonunda engelli öğrencilerimizin bir araya gelip bir biriyle kaynaşıp çeşitli sosyal etkinliklerle zaman geçirmektedirler. Böylelikle kurs merkezimiz engelliler için çeşitli imkanların sunulduğu bir sosyal mekan haline gelmektedir. Bunun gibi engellilerin hem mesleki hem de sosyal hayata dahil edildiği faaliyetlerin devamını diliyoruz" dedi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, İŞKUR, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:47 Kaynak: İHA
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