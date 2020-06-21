Engelli çift, pandemide dans antrenmanlarını salonlarına taşıdı - Son Dakika

Engelli çift, pandemide dans antrenmanlarını salonlarına taşıdı

TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları Abdulkadir (45) ve Nezihe Koçak Ünal (30) çifti, Avrupa Paradans Şampiyonası'nın koronavirüs nedeniyle ertelenmesinin ardından evlerinin salonunda antrenman yapmaya başladı.

Engelli çift, pandemide dans antrenmanlarını salonlarına taşıdı, System.String[]

TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları Abdulkadir (45) ve Nezihe Koçak Ünal (30) çifti, Avrupa Paradans Şampiyonası'nın koronavirüs nedeniyle ertelenmesinin ardından evlerinin salonunda antrenman yapmaya başladı. Abdulkadir Ünal, "Uzun süre evde kalsak da evde mutlu olabileceğimizi, yeni şeyler üretebileceğimizi öğrendik. Bu süreci verimli geçirdik" dedi.

Yaklaşık 7 yıl önce masa tenisi kursunda tanışan bedensel engelli Abdulkadir ve Nezihe Koçak Ünal çifti, önce rakip sonra sevgili oldu. 2016 yılında dans eğitimi alan çift, bu kez partner olarak sahneye çıktı. 6 yıllık birlikteliğin ardından geçen sene haziran ayında Abdulkadir ve Nezihe Koçak Ünal çifti, hayatlarını birleştirdi. Aşklarını danslarıyla harmanlayan çift, 5 Ocak 2019'da Samsun'da düzenlenen Türkiye Paradans Şampiyonası'nda 'duo kategorisi'nde şampiyon oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcusu olan çift, 2020 Nisan ayındaki Avrupa Paradans Şampiyonası'na katılacak olmanın heyecanını yaşarken salgın engeline takıldı. Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde tüm spor müsabakaları ertelendi. Bunun üzerine yaklaşık 4 aydır evde vakit geçiren Ünal çifti, salonlarında yeni dans koreografileriyle antrenman yapma fırsatı yakaladı. Pandemi dönemini evde çok güzel geçirdiklerini belirten Ünal çifti, yeni normal hayata geçişte zorlanabileceklerini dile getirdi.

'EVDE MUTLU OLMAYI ÖĞRENDİK'

Nisan ayındaki yarışmanın koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini hatırlatan Abdulkadir Ünal, pandemi sürecinde yaklaşık 4 aydır evde olduklarını anlattı. Dansa olan aşklarından dolayı evlerinin salonunda yarışmalar için antrenman yaptıklarını belirten Ünal, "Pandemi sürecini verimli geçirmeye çalıştık. Evde kendimize yeni yeni uğraşlar bulmaya çalıştık. Eşimle beraber resim ve heykel çalışmaları da yaptık. Mutfakta yeni tarifler denedik. Yeni koreografi ve yeni figürlerle dans antrenmanlarımızı yapmaya çalıştık. Çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadık. Dışarıya çıktığımız sürelerde sosyal mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat ettik. Uzun süre evde kalsak da evin içinde mutlu olabileceğimiz, yeni şeyler üretebileceğimizi öğrendik. Bu süreci verimli geçirdik" diye konuştu.

İŞLERİNİ, EVLERİNDEN TAMAMLADILAR

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcusu olup kamu kurumunda çalıştıklarını anlatan Abdulkadir Ünal, koronavirüs nedeniyle evden çalışma sistemine geçtiklerini, işlerini evlerinden yaptıklarını söyledi. Ünal, "Eşimle birlikte kamu personeli olduğumuz için bu süreçte idari izinli sayıldık. Gerekli donanımları evdeki bilgisayarımıza yükledik. Kurumumuzda yaptığımız işleri evden yürüttük. Pandemi sürecinin sonuna kadar da bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Tekrar çalıştığımız yere, çalışma arkadaşlarımıza kavuşmayı istiyoruz. Dışarıda özgürce dolaşabilmenin farkına vardık. Bir ağacın altına oturabilmek bile büyük bir zenginlikmiş. Ama bu süreçte kendimize bir sıkıntı yaratmadık, bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

'EVE ÇOK ALIŞTIK'

Nezihe Koçak Ünal ise pandemi sürecinde evde eşiyle güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Ev içinde sürekli aktivite içindeydik. Resim çalışmaları yaptık. Genellikle eşim çizdi, ben boyadım. Mutfakta yeni yeni tarifler denedik. Zamanımızı güzel geçirdik. Bizim için çok verimli bir süreçti. Hatta normal hayata çok zorlanacağız; çünkü eve çok alıştık" diye konuştu.


Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 10:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Engelli çift, pandemide dans antrenmanlarını salonlarına taşıdı - Son Dakika

Son Dakika

Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti         
16:29
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.         
16:01
ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum         
15:45
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı         
15:32
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım         
14:58
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak         
14:54
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu         
14:53
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha         
14:32
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor         
14:29
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi         
14:25
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı         
14:06
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor         
14:05
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir         
13:44
Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı         
13:43
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü         
13:42
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti         
13:15
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira         
13:12
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu         
13:03
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı         
12:55
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu         
12:46
Film değil gerçek! Film değil gerçek! "Sazan sarmalı" yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar         
12:39
Kuyudan ütüsüne su doldururken yıldırım çarpan Sharon Stone, yerden havalanıp buzdolabına çarptı Kuyudan ütüsüne su doldururken yıldırım çarpan Sharon Stone, yerden havalanıp buzdolabına çarptı         
12:14
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti         
11:58
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir         
11:57
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor         
11:27
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi         
11:20
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar         
11:15
19 yaşındaki apartman sakini, tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı 19 yaşındaki apartman sakini, tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı         
11:07
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi         
11:01
Elon Musk, oyuncu Amber Heard ve ünlü model Cara Delevingne üçlü ilişki iddialarını reddetti Elon Musk, oyuncu Amber Heard ve ünlü model Cara Delevingne üçlü ilişki iddialarını reddetti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 16:53:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli çift, pandemide dans antrenmanlarını salonlarına taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei