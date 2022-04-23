Engelli çift sandıktaki el işlemelerini tabloya dönüştürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli çift sandıktaki el işlemelerini tabloya dönüştürdü

23.04.2022 11:13
Engelli çift sandıktaki el işlemelerini tabloya dönüştürdü

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan görme engelli Ruhi Doğramacı ile işitme engelli Mukaddes Doğramacı çifti, çeyiz sandığındaki el işlemeleri ve yazmaları tuval üzerinde yeniden tasarlayarak tabloya dönüştürüyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan görme engelli Ruhi Doğramacı ile işitme engelli Mukaddes Doğramacı çifti, çeyiz sandığındaki el işlemeleri ve yazmaları tuval üzerinde yeniden tasarlayarak tabloya dönüştürüyor.

Özel bir firmada bilgi işlem görevlisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan, göz damarlarındaki kuruma nedeniyle zamanla görme yetisinin yüzde 85'ini kaybeden 60 yaşındaki Ruhi Doğramacı ile doğuştan yüzde 50 işitme kaybı bulunan 50 yaşındaki eşi Mukaddes Doğramacı, salgın döneminde evlerinin bir bölümünü resim atölyesine çevirdi.

Resim yapmak isterken çeyiz sandığındaki el işlemeleri ve yazmaları değerlendirmeye karar veren Ruhi Doğramacı, eşinin de desteğiyle tuval üzerinde tasarımlar oluşturmaya başladı.

Jüt ipiyle (liften yapılan ip) yapılan örgüyü önce tuvalin kenarlarına işleyen çift, orta kısma el işi ve yazmaları yerleştirdikten sonra da çeşitli süslemelerle tablolarını tamamlıyor.

Doğramacı çifti, hazırladıkları tablolarla engelli bireylere destek olmak amacıyla 2 sergi açtı.

"Her kadının sandığı bir hazine"

Ruhi Doğramacı, AA muhabirine, yaptıkları tablolarla adeta yeniden hayata tutunduklarını söyledi.

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tabloların beğeni aldığını aktaran Doğramacı, "Evimize gelip bizi keşfeden bir arkadaşımız var. 'Yanınızdayız' dedikten sonra sergi açmamıza yardımcı oldu. İlk sergimizi Dikili'de yardım amaçlı açtık. Akabinde Bergama'dan teklif gelip orada devam ettirdik. Şimdi sergilerimizin 3 ve 4'üncüsü de olacak. Aslında her kadının sandığı bir hazine. Bu nedenle onları sandıkta tutmadan hayat vermek istedik." diye konuştu.

Hayatını devam ettirmeye çalışan engelli bireylere daha anlayışlı ve hassas olunması gerektiğine işaret eden Doğramacı, çevrelerinde samimi insanların da çoğaldığını belirtti.

"Eşim kulaklarım ben onun gözleri oldum"

Eşiyle sandıktaki çeyizini tablolara dönüştürdüğü için mutlu olduğunu ifade eden Mukaddes Doğramacı da tabloları işlerken geçmişten bugüne bir yolculuk yaptıklarını kaydetti.

Çevrelerinden olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Doğramacı, "Tablolarımız beğeni kazandı. Sergimizi açtık. Eşim kulaklarım, ben onun gözleri oldum. Beraber vaktimizi değerlendirmeye çalıştık. Güzel bir şeyler çıkarabildiysek ne mutlu bize." dedi.

YORUMLAR
500

Görme Engelli, Engelli, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli çift sandıktaki el işlemelerini tabloya dönüştürdü - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Zeytinburnu'nda boks maçı gibi yol verme kavgası
11:20 Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'dan Türkiye açıklaması
11:16 23 Nisan'da iç karartan tablo: Türkiye çocuk yoksulluğunda zirvede
11:13 İbn-i Sina'nın dilden dile dolaşan müthiş deneyi! İki kuzuyu aynı kafese koydu, sonrası inanılmaz
10:56 Doğum gününü kutladılar: 6 yaşındaki çocuk birkaç saat sonra hayatını kaybetti
10:54 Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı
10:51 BTP Genel Başkanı Baş'tan Karamollaoğlu'na: Doğru mu Temel amca?
10:49 Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı: Raketi tutuşu dikkat çekti
10:47 Bakan sayı daha az dedi ama Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Halkın yüzde 57'si elektrik faturasını zorlanarak ödüyor
10:38 Eşi boşanmak isteyince kayınpederine pusu kurup öldürmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 11:34:48. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli çift sandıktaki el işlemelerini tabloya dönüştürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement