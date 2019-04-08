Engelli Çiftin Hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor
'un engelli sporcuları Kubilay ve Hafize Şahin
çifti, cirit ve gülle atmada rekorlar kırarak madalyalar kazandı. Şahin çifti, şampiyonalardan olimpiyat kotası alarak 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.
Kağıtsporlu sporcular Kubilay ve Hafize Şahin, Antalya
'da düzenlenen Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye
Şampiyonası'nda 2 Türkiye rekoru kırarak, 3 madalya kazandı. Kubilay Şahin cirit atma dalında 21,25 metre derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Gülle atma dalında da mücadele eden Kubilay Şahin 7,83 metre derecesiyle Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı. Gülle atma branşında mücadele eden Hafize Şahin ise 6,94 metre derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Kubilay ve Hafize Şahin çiftinin hedefi ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları. Eşiyle birlikte olimpiyat kotası alarak Tokyo'da mücadele etmek istediklerini söyleyen Kubilay Şahin, "Şampiyona öncesi zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. Şampiyonada Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandım. Gülle atma dalında da 7,83 m dereceyle Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalya ile turnuvayı tamamladım. Engelli atletizmde gülle atma branşında mücadele eden eşim Hafize Şahin 6,94 metre derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı ve ilk adımı geçmiş olduk. Hedeflerimiz doğrultusunda ilk adımımızı gerçekleştirdik. Şimdi ikinci ve üçüncü adımları olan İtalya
'da düzenlenecek olan ve olimpiyat kotası veren özel turnuvaya, onun arkasından dünya şampiyonasına katılacağız. İnşallah daha çok çalışıp bu şampiyonalardan olimpiyat kotası alacağız ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacağız" dedi.
Gülle atma branşında mücadele eden Hafize Şahin ise "Gülle atma sporuna 2 yıl önce başladım. Öncesinde halter yapıyordum, hatta halter branşında Avrupa
ve dünya derecelerim vardı. Bazı zorluklarından dolayı halteri bırakıp atletizm branşına geçmeye kara verdiğimizde bazı konularda karamsardık ama çok çalıştık. Atletizmde istediğimiz hedefler doğrultusunda ilerlemeye başladık" diye konuştu.
Olimpiyatlara katılmak ve oradan madalya ile dönmenin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Hafize Şahin, "Bunu başarabilmenin yolu çok çalışmaktan geçiyor. Haftanın 6 günü Büyükşehir Belediyemizin ve Kağıtspor'un desteğiyle atletizm pistinde antrenman yapıyoruz. Yaz kış demeden antrenmanlarımıza ara vermiyoruz. Her sporda olduğu gibi bu sporda da başarı çok çalışmaktan geçiyor. Engellerimiz bizi hiçbir zaman yıldırmadı" dedi.
'BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ'
Eş olmanın faydalarını da gördüklerini kaydeden Şahin çifti, "Aslında antrenmanlarda, yarışmalarda birbirimize destek oluyoruz. Birimiz mental açıdan geriye düştüğünde, diğerimiz onu uyarıyor. Antrenmanlarda ve yarışmalarda birbirimizin hatalarını görüp eksiklerimizi gideriyoruz, bu bizim için oldukça önemli bir avantaj" ifadelerini kullandı.
- Kocaeli