ENGELLİ ÇİFTİN YAŞAM AZMİ - Son Dakika
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ENGELLİ ÇİFTİN YAŞAM AZMİ

04.07.2022 11:17

MUŞ'ta, 16 yıl önce hayatlarını birleştiren, her ikisi de 2 yaşında geçirdikleri çocuk felci nedeniyle yüzde 80 bedensel engelli olan Sadettin (50) ve Aliye Şavlı (51) çifti, evlilikleri boyunca tüm engelleri birlikte aştı.

MUŞ'ta, 16 yıl önce hayatlarını birleştiren, her ikisi de 2 yaşında geçirdikleri çocuk felci nedeniyle yüzde 80 bedensel engelli olan Sadettin (50) ve Aliye Şavlı (51) çifti, evlilikleri boyunca tüm engelleri birlikte aştı. Çift, şimdi hem çocuklarını büyütüyor hem de örnek yaşamları ile takdir topluyor. Sadettin Şavlı, Eşim bugüne kadar hem spor hem ev konusunda bana yardımcı oldu ve destek verdi. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı dedi.

Sadettin Şavlı, 2 yaşında çocuk felci geçirince yüzde 80 bedensel engelli kaldı. Engelli bir birey olarak hayatını sürdüren Şavlı, 20'li yaşlarında Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) ile tanıştı. Uzun süre burada basketbol oynayan Şavlı, 2005 yılında takımı ile Şanlıurfa'ya gitti. Şavlı, burada maçı seyretmeye gelen kendisi gibi yüzde 80 bedensel engelli Aliye ile tanıştı. 2006 yılında evlenen çiftin, 2007'de Furkan (15), 2011'de ise Serkan (11) adlı 2 çocukları oldu. Büyük bir sevgi ile bağlanan Şavlı çifti, şimdi hem çocuklarını büyütüyor hem de örnek yaşamları ile takdir topluyor.

'KENDİSİ DE BENİM GİBİ, KADER ARKADAŞIM'

20 yılı aşkın süredir basketbol oynadığını belirten Sadettin Şavlı, Eşim Aliye ile spor sayesinde tanıştım. Takımımla Şanlıurfa deplasmanına gittim. Tesadüfen eşim de seyirci olarak müsabakayı izlemeye gelmiş ve tanıştık. Kendisi de benim gibi yüzde 80 engelli, kader arkadaşım. 2 yaşında benim gibi çocuk felci geçirerek, yüzde 80 engelli duruma gelmiş. Tanıştıktan bir süre sonra, hayatımızı birleştirmeye karar verdik. Kendisine evlenmeyi düşünüp, yuva kurmak istediğimi belirterek teklifte bulundum. Sonuç olarak biz birbirimizi anlarız. Biz bizi anlamazsak, kimse bizi anlamaz. Engelli bireyleriz. Bugün anne ve babamız var ama yarın yok. Destekçimiz kimse olamaz. 'Gel, birbirimizin destekçisi olalım, bir yuva kuralım' dedim. Eşimin kabul etmesiyle hayatımızı birleştirdik dedi.

'HİÇBİR ZAMAN BENİ YALNIZ BIRAKMADI'

16 yıldır evli olduklarını ve bu süreçte tüm zorlukları beraber aştıklarını ifade eden Sadettin Şavlı, Hayatımızda çok çok zorluklar oldu. Fakat bu zorlukları aştık, çok şükür. Şu anda Allah'ıma şükürler olsun, 2 çocuğumuz bulunuyor. Allah'ın verdiği her şey güzel; önemli olan inanmak ve çabalamak. Eşim bugüne kadar hem spor hem ev konusunda bana yardımcı oldu ve destek verdi. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı diye konuştu.

'EŞİM İLE AYNI KADERİ PAYLAŞIYORUZ'

Eşi gibi 2 yaşında çocuk felci geçirdiğini belirten Aliye Şavlı ise Eşim ile aynı kaderi paylaşıyoruz. Eşim Şanlıurfa'ya maça geldi. İzlemeye gitmiştim, maçta tanıştık. 2016 yılında evlenerek, hayatımızı birleştirdik. Çok şükür, şu an iki tane erkek çocuğum var. Ben eşime, eşim bana destek oluyor. Hayatımızı bu şekilde geçiriyoruz ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ENGELLİ ÇİFTİN YAŞAM AZMİ - Son Dakika

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