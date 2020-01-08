Engelli çiftin yüzü artık gülüyor - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde, çetin kış şartlarında tek göz odada, kötü yaşam koşulları altında mücadele veren engelli karı kocanın imdadına belediye yetişti. Çift için Konak Belediyesinin müdürlükleri adeta seferber oldu.



Konak ilçesi İki Çeşmelik'teki Güneş Mahallesi'nde, aslen dükkan olan tek göz odada yıllardır yaşamlarını devam ettiren zihinsel engeli İnci Oruç (60) ve omurgasında engeli olan Veli Oruç (62) çiftinin artık yüzü gülüyor. Harekete geçen Konak Belediyesi ekipleri, eski ve kullanılamaz eşyaları nedeniyle neredeyse çöp ev haline gelen odaları ilk olarak tepeden tırnağa temizledi. Oda, eski eşyalardan arındırılarak dezenfekte edildi. Ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri odanın boya ve badanasını yaptı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı 'Bizim Ev' ekipleri de, bağışlanan, eşyalarla evi yaşanır hale getirdi. Yatak, koltuk, perde, battaniye, nevresim takımı, halı gibi ihtiyaçlarını 'Bizim Ev' projesi aracılığı ile karşılayan Konak Belediyesi ekipleri, el birliği ile tek göz odayı yeniden yaşanabilir hale getirerek Oruç çiftine teslim etti.



13 yıllık evli Oruç çiftinin çocuklarının olmadığı, engelli maaşları ile geçimlerini sağladığı öğrenilirken, Oruç çifti belediyenin AŞ evi hizmetinden de yararlanacak. Çifte, her gün üç çeşit sıcak yemek verilecek. Öte yandan Oruç çifti, giysi ihtiyacını da belediyenin Bizim Mağaza hizmetinden karşılayacak. Temizlenmiş, yeniden düzenlenmiş evlerini gören ve yüzleri gülen Oruç çifti, çok mutlu olduklarını belirterek, Konak Belediyesine teşekkür etti. - İZMİR