Engelli çiftin yüzü artık gülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli çiftin yüzü artık gülüyor - Son Dakika

Engelli çiftin yüzü artık gülüyor

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, çetin kış şartlarında tek göz odada, kötü yaşam koşulları altında mücadele veren engelli karı kocanın imdadına belediye yetişti.

Engelli çiftin yüzü artık gülüyor, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, çetin kış şartlarında tek göz odada, kötü yaşam koşulları altında mücadele veren engelli karı kocanın imdadına belediye yetişti. Çift için Konak Belediyesinin müdürlükleri adeta seferber oldu.


Konak ilçesi İki Çeşmelik'teki Güneş Mahallesi'nde, aslen dükkan olan tek göz odada yıllardır yaşamlarını devam ettiren zihinsel engeli İnci Oruç (60) ve omurgasında engeli olan Veli Oruç (62) çiftinin artık yüzü gülüyor. Harekete geçen Konak Belediyesi ekipleri, eski ve kullanılamaz eşyaları nedeniyle neredeyse çöp ev haline gelen odaları ilk olarak tepeden tırnağa temizledi. Oda, eski eşyalardan arındırılarak dezenfekte edildi. Ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri odanın boya ve badanasını yaptı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı 'Bizim Ev' ekipleri de, bağışlanan, eşyalarla evi yaşanır hale getirdi. Yatak, koltuk, perde, battaniye, nevresim takımı, halı gibi ihtiyaçlarını 'Bizim Ev' projesi aracılığı ile karşılayan Konak Belediyesi ekipleri, el birliği ile tek göz odayı yeniden yaşanabilir hale getirerek Oruç çiftine teslim etti.


13 yıllık evli Oruç çiftinin çocuklarının olmadığı, engelli maaşları ile geçimlerini sağladığı öğrenilirken, Oruç çifti belediyenin AŞ evi hizmetinden de yararlanacak. Çifte, her gün üç çeşit sıcak yemek verilecek. Öte yandan Oruç çifti, giysi ihtiyacını da belediyenin Bizim Mağaza hizmetinden karşılayacak. Temizlenmiş, yeniden düzenlenmiş evlerini gören ve yüzleri gülen Oruç çifti, çok mutlu olduklarını belirterek, Konak Belediyesine teşekkür etti. - İZMİR

İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü
İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:37 Çubuk'ta özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı - Son Dakika
00:29 Antalya çift kol nakilli yusuf oğuz'un tırnakları uzamaya başladı - Son Dakika
00:29 Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü - Son Dakika
00:28 Alman polisi tarafından öldürülen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
00:22 Alman polisi tarafından öldürülen türk'ün cenazesi türkiye'ye getirildi - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Libya Devlet Yüksek Konseyi: Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 00:47:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli çiftin yüzü artık gülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]