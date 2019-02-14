Son Dakika Haberleri: Engelli Çiftler, Sevgililer Günü'nde Doyasıya Eğlendi - Bursa

Engelli Çiftler, Sevgililer Günü'nde Doyasıya Eğlendi - Bursa

1 saat önce

Bursa'da, Engelli Kadınlar Derneğince (ENKADER) 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 10 engelli çift için kutlama programı düzenledi.

Engelli Çiftler, Sevgililer Günü'nde Doyasıya Eğlendi - Bursa, System.String[]
Bursa'da, Engelli Kadınlar Derneğince (ENKADER) 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 10 engelli çift için kutlama programı düzenledi.

"Sevgi, Aşk Engel Tanımaz" projesi kapsamında bir restoranda düzenlenen etkinliğe, görme, işitme, ortopedik, spastik ve mental retasyonu düşük ağır epilepsi gibi engel gruplarından evli çiftler katıldı.

ENKADER Dernek Başkanı Canan Baygın ve sponsorların desteğiyle düzenlenen gecede, çiftler romantik ve sevgi dolu anlar yaşadı, doyasıya eğlendi.

Program sonunda Baygın, sponsorlara plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:47 Kaynak: AA

14 Şubat, Sevgililer Günü, Bursa, Güncel
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