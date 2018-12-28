Son Dakika Haberleri: Engelli Çiftlerin Gelinlik Damatlık Hayali Gerçek Oldu

Engelli Çiftlerin Gelinlik Damatlık Hayali Gerçek Oldu

1 saat önce

Denizli'de, bedensel engelli 2 çiftin gelinlik ve damatlık hayali, Merkezefendi Belediyesince organize edilen düğün programıyla gerçeğe dönüştü.

Engelli Çiftlerin Gelinlik Damatlık Hayali Gerçek Oldu, System.String[]
Denizli'de, bedensel engelli 2 çiftin gelinlik ve damatlık hayali, Merkezefendi Belediyesince organize edilen düğün programıyla gerçeğe dönüştü.

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi kursiyerlerinden Abdullah ve Sevgi Yorulmaz
ile Salih ve Zehra Cura çiftinin gelinlik ve damatlık giyme hayalinden haberdar olan Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, bunu gerçekleştirmek için harekete geçti.

Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından çiftler için düğün organize edildi. Gelin arabasına çevrilen minibüsle akademiye gelen engelli çiftler, burada davul zurna eşliğinde karşılandı.

Burada düzenlenen düğünde çiftler için eğlence tertip edildi.

Merkezdeki kursiyerlerin de ilgi gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, gelin ve damatlara çeşitli hediyeler verildi.


Gelinlik giyen kadınlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Çiftler daha sonra süslenen minibüsle konvoy halinde gelin damat fotoğraflarını çektireceği İncilipınar Parkı'na gitti.

Belediye Başkanı Subaşıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir işe imza attıkları için gurur duyduklarını söyledi.


Etkinliğin manevi açıdan önemli olduğunu ifade eden Subaşıoğlu, "Çiftlerimiz çeşitli nedenlerden dolayı yaptıkları evliliklerde gelinlik ve damatlık giyememişler. Onların bu hayalini gerçekleştirmek istedik. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek çok anlamlıydı. Bizim için onları mutlu etmenin tarifi yok." diye konuştu.

Zehra Cura 8 yıl önce evlendiğini, o tarihte gelinlik giyemediğini söyledi.

Çok güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Cura, "Gelinlik giyememem içimde hep bir eksiklik olarak kalmıştı. O zamanlar imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamamıştık. Bugün çok mutluyum, ikinci baharımız oldu." dedi.

Salih Cura ise kendilerine bu anı yaşatanlara teşekkür etti.

Abdullah ve Sevgi Yorulmaz çifti de kendilerine mutluluk yaşatan Belediye Başkanı Subaşıoğlu'na şükran duygularını iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:47 Kaynak: AA

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