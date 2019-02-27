Son Dakika Haberleri: Engelli Çocuğa Tekerlekli Sandalye Desteği

Engelli Çocuğa Tekerlekli Sandalye Desteği

1 saat önce

Gölbaşı Belediyesi Kent Konseyince 9 yaşındaki bedensel engelli Onur Karadutlu'ya tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Engelli Çocuğa Tekerlekli Sandalye Desteği, System.String[]
Gölbaşı Belediyesi Kent Konseyince 9 yaşındaki bedensel engelli Onur Karadutlu'ya tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, engelli Karadutlu'nun belediyeye tekerlekli sandalye için başvuru yaptığını ve kendisine tekerlekli sandalye hediye ettiklerini söyledi.

Gölbaşı Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Niyazi Arslan ise engellilerin sosyal anlamda birçok ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, "Onur kardeşimizin de böylelikle sandalye ihtiyacını gidermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Onur Karadutlu da tekerlekli sandalyeye kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:57 Kaynak: AA

Yusuf Özdemir, Gölbaşı Belediyesi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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