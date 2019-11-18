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Engelli çocuğu darp ederek gözaltına alan ABD'li polise tepki
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletindeki bir bakım evinde, elleri ve ayakları olmayan 15 yaşındaki bir genci darp eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletindeki bir bakım evinde, elleri ve ayakları olmayan 15 yaşındaki genci darp eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
Yaklaşık 10 dakika boyunca engelli gence fiziksel şiddet uygulayan polisi, bakım evinde kalan başka bir çocuk cep telefonuyla kameraya çekti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:19
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