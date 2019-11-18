Son Dakika Haberleri: Engelli çocuğu darp ederek gözaltına alan ABD'li polise tepki
Son Dakika Dünya Engelli çocuğu darp ederek gözaltına alan ABD'li polise tepki - Son Dakika Dünya

Engelli çocuğu darp ederek gözaltına alan ABD'li polise tepki

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletindeki bir bakım evinde, elleri ve ayakları olmayan 15 yaşındaki bir genci darp eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Engelli çocuğu darp ederek gözaltına alan ABD'li polise tepki, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletindeki bir bakım evinde, elleri ve ayakları olmayan 15 yaşındaki genci darp eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.


Yaklaşık 10 dakika boyunca engelli gence fiziksel şiddet uygulayan polisi, bakım evinde kalan başka bir çocuk cep telefonuyla kameraya çekti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:19 
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