Engelli çocuğu olan çalışan anne erken emekli olabilir

Yaklaşık 14 milyon çalışan başta olmak üzere tüm vatadaşları yakından ilgilendiren sosyal güvenlik sisteminde, sigortalıların faydasına birçok püf noktası bulunuyor.

Yaklaşık 14 milyon çalışan başta olmak üzere tüm vatadaşları yakından ilgilendiren sosyal güvenlik sisteminde, sigortalıların faydasına birçok püf noktası bulunuyor.

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