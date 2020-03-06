Engelli çocuğun akülü araba hayalini belediye gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli çocuğun akülü araba hayalini belediye gerçekleştirdi - Son Dakika

Engelli çocuğun akülü araba hayalini belediye gerçekleştirdi

11 dakika önce

Evde eğitim aldığı öğretmeninin mektubuyla akülü araba isteği olduğu ortaya çıkan engelli öğrenci 9 yaşındaki Mustafa Gülbay'ın hayalini, Karabük Belediyesi gerçekleştirdi.

Evde eğitim aldığı öğretmeninin mektubuyla akülü araba isteği olduğu ortaya çıkan engelli öğrenci 9 yaşındaki Mustafa Gülbay'ın hayalini, Karabük Belediyesi gerçekleştirdi.

Yürüme ve görme engeli nedeniyle evde eğitim alan Mustafa Gülbay'ın öğretmeni Fatma Çetin, öğrencisinin akülü engelli arabası hayalini bir mektupla Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye iletti.

Mektubu alan ve hemen yerine getirilmesi için talimat veren Vergili, alınan akülü arabayı, eşi Emine Vergili ve Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker aracılığıyla öğrenciye ulaştırdı.

Küçük çocuk da akülü engelli arabasını hemen kullanmaya başladı.

Seher Berker, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde eğitim gören yavrumuzun öğretmeni Başkanımıza bir mesaj yolladı ve bir çocuğumuzun bir hayalinin olduğunu iletti. Sayın Başkanımız bu konularda çok duyarlı, yardımseverlerimizin de desteği ile bu isteği yerine getirdik. Bugün çocuğumuz çok mutlu oldu, biz de çok mutluyuz." diye konuştu.

Emine Vergili ise "Gerçekten çok duygulandım, Seher Başkan'dan da Allah razı olsun, böyle güzel çalışmalar yapıldıkça Karabük'te çok güzel şeyler olacak." dedi.

Engelli çocuğun akülü araba hayalini belediye gerçekleştirdi

Mustafa Gülbay, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:53 Kaynak: AA
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