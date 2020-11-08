Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu - Son Dakika

Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu

08.11.2020 09:47

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bebekken geçirdiği havale nedeniyle engelli kalan 15 yaşındaki İbrahim Atalan'ın akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bebekken geçirdiği havale nedeniyle engelli kalan 15 yaşındaki İbrahim Atalan'ın akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu.

İlçeye Bağlı Yazlamazlı köyünde yaşayan Serdar ve Sultan Atalan çiftinin 4 çocuğundan biri olan İbrahim Atalan'ın akülü tekerlekli sandalye isteği, Karşıyaka muhtarı Mehmet Suna'nın aracılığıyla gerçeğe dönüştü.

Muhtar Suna, AA muhabirine yaptığı açıklamada İbrahim'in ailesinin kendisinden çocukları için akülü tekerlekli sandalye talep ettiğini ve bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir yardım kampanyası başlattığını belirtti.

Suna, hayırseverlerin verdiği destek sayesinde İbrahim'e akülü tekerlekli sandalye hediye etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yürüme engelli İbrahim Atalan da hayalinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve sandalye alımında katkı veren herkese teşekkür etti.

Anne Sultan Atalan, hayırsevrelerin desteğiyle oğlunun isteğinin gerçekleştiğini kaydetti.

Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu

Osmaniye, Engelli, Düziçi, Atalan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu - Son Dakika


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