Engelli çocuğun arızalı tekerlekli sandalyesi Türk Kızılay tarafından onarıldı - Son Dakika

Tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Vural, Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Bedensel engelli Yusuf Vural 'ın arızalanan akülü tekerlekli sandalyesinin ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle bir süredir onarılamadığından haberdar olan Türk Kızılay Bolu Şubesi ekipleri, harekete geçti.

Bolu 'da 10 yaşındaki engelli çocuğun arızalı akülü tekerlekli sandalyesi, Türk Kızılay tarafından onarılarak kendisine teslim edildi.

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