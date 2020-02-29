Engelli çocuğun hastalığına teşhis konulamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli çocuğun hastalığına teşhis konulamıyor - Son Dakika

Engelli çocuğun hastalığına teşhis konulamıyor

6 saat önce

Durmuş Bodur çiftinin gözleri görmeyen, konuşamayan ve ayakları üzerine basamayan çocukları Metehan'ın (6) hastalığına teşhis konulamıyor.

Engelli çocuğun hastalığına teşhis konulamıyor, System.String[]

ORDU'da yaşayan Nazmiye- Durmuş Bodur çiftinin gözleri görmeyen, konuşamayan ve ayakları üzerine basamayan çocukları Metehan'ın (6) hastalığına teşhis konulamıyor. Aile, çocuklarının hastalığına teşhis konulması ve tedavi edilmesi için yardım bekliyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'nde yaşayan özel sektörde çalışan Durmuş ile ev hanımı Nazmiye Bodur çiftinin çocuğu Metehan doğuştan sağlık sorunları yaşamaya başladı. Gözleri görmeyen, konuşamayan ve ayakları üzerine basamayan Metehan'a teşhis konulamadı. Nazmiye Bodur, çocuğunu doğuştan itibaren sürekli hastaneye götürüp getirdiklerini ve tedavisinin sürdüğünü belirterek, şırınga ve özel mama ile beslediğini söyledi. Anne Bodur, "Çocuğumuzun engelli raporu bulunuyor. Hastaneye götürüp getiriyoruz fakat bir teşhis koyulamadı. Samsun'da tedavileri sürüyor, Ordu'da da fizik tedaviye götürüyoruz. Çocuğumun hastalığına bir an önce teşhis koyulup tedavisinin yapılmasını istiyoruz" dedi.Eşinin sigortalı işte çalıştığını, çocuk için ayrıca bakım maaşı aldıklarını, ancak tedavi için yine de maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını anlatan Nazmiye Bodur, "Kirada ödüyoruz, gelirimiz çocuğumuzun masraflarına yetmiyor. Samsun dışında hastaneye götüremedik, sürekli fizik tedavisine götürüyoruz. İlaçlarını evde kullanıyor, beslenmesini de mamayla sağlıyoruz. Tedavi sürecimiz ne kadar uzun sürecek onu bilmiyoruz, hastalığına ise maalesef teşhis konulamadı. Doğduğunda nefes alamamıştı, Ankara'ya gönderdiler. Nöbetleri başladı, gözlerinin görmediği söylendi. Midesinden besleniyor, herhangi bir tanısı yok. Biran önce tanı koyulmasını ve tedaviye başlanılması için devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.


Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:27 Kaynak: DHA
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