Engelli çocuğun ilaç yazılması için aile sağlığı merkezine çağrıldığı iddiası

Bursa Sağlık Müdürlüğünce, yüzde 100 engelli ve makineye bağlı yaşayan epilepsi hastası çocuğun ilacının yazılması için sağlık ocağına çağrıldığı iddiasıyla ilgili aile hekimi hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, medyada çıkan habere konu olan Denizhan Darlaz'ın epilepsi ve trakeostomi tanısıyla takip edildiği, ilgili aile sağlığı merkezinde en son 18 Temmuz'da kayıtlı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Denizhan Darlaz'ın aynı zamanda Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Evde Sağlık Birimine kayıtlı olduğu ve düzenli hizmet aldığı duyurulan açıklamada, "En son 20 Ağustos'ta ilaç reçetesinin yazıldığı, 21 Ağustos'ta ev ziyareti yapıldığı, 2019 temmuz ayı içinde yoğun bakımda farklı tarihlerde 3 defa tedavi gören hastanın naklinin bu birim tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür. Habere konu olan iddialarla ilgili aile hekimi hakkında inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.