Engelli çocuğuna 31 yıldır bebek gibi bakıyor - Son Dakika
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Engelli çocuğuna 31 yıldır bebek gibi bakıyor

27.02.2022 13:06

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Emine Yardımcıoğlu, 6 aylıkken havale geçirmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen zihinsel ve bedensel engelli kızına 31 yıldır bebek gibi bakıyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Emine Yardımcıoğlu, 6 aylıkken havale geçirmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen zihinsel ve bedensel engelli kızına 31 yıldır bebek gibi bakıyor.

Günün büyük bölümünü Şeyda ile geçiren iki kız annesi Yardımcıoğlu, AA muhabirine, kızına seve seve baktığını dile getirerek, "Kızım benimle yatıp kalkıyor. Sabah temizliğini yapıyorum, yemeğini yediriyorum. Okula hazırlıyorum, gitmediği günlerde birlikte oynayıp zaman geçiriyoruz, televizyon seyrediyoruz." dedi.

Kızını bir an olsun yalnız bırakmadığını, bu nedenle evden dışarı çıkamadığını anlatan Yardımcıoğlu, hiçbir sosyal yaşantısı bulunmamasına rağmen bundan şikayetçi olmadığını kaydetti.

Yardımcıoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanlar bir hafta 10 gün tatile çıkar, gezer ama biz bunları unuttuk, hiçbir zaman da olmadı. Kızımın bakımı zor değil, neticede evladım benim. Kendi yaşıtlarını gördüğüm zaman bazen zoruma gidiyor; 'Keşke iyi olsaydı.' diyorum, sonra da 'Ya Rabbi ben belki de o zaman daha farklı sınanacaktım.' diyorum. Hamdolsun kızım en azından gözümün önünde ve her ihtiyacını karşılıyorum. Sosyal hayatım Şeyda'nın okulu, hastane ve ev."

"Allah razı olsun devletimiz bizlere bakım parası veriyor"

Emine Yardımcıoğlu, çocukken arabaya koyup gezdirdiği Şeyda'yı büyüdüğü için şimdi taşıyamadığını belirterek, "Bir de pandemi girdi, 3-4 yıldır hiç çıkamıyorum, evdeyiz. Annelere tek mesajım var; yavrularını bağırlarına bassınlar. Önceden engelli parası alamıyordum, Allah razı olsun devletimiz bizlere bakım parası veriyor." dedi.

Aileyi ziyaret eden Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam da böyle güzel çocuklara bakan cefakar annelerle dertleşmek, sohbet etmek, onların yüzlerini biraz olsun güldürmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek istediğini dile getirdi.

Yardımcıoğlu'nun hayatını çocuğuna adamış bir anne olduğunu, Şeyda'ya bebek gibi bakıldığını ifade eden Çam, dernek olarak böyle ailelere sahip çıkmak zorunda olduklarını kaydetti.

Engelli çocuğuna 31 yıldır bebek gibi bakıyor
Engelli çocuğuna 31 yıldır bebek gibi bakıyor
Engelli çocuğuna 31 yıldır bebek gibi bakıyor

YORUMLAR
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Sokak kedisi, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmadı Sokak kedisi, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmadı

Serdivan, Sakarya, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli çocuğuna 31 yıldır bebek gibi bakıyor - Son Dakika


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