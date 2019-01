Engelli Çocuğuna Yardım Beklerken Dolandırıldı

Engelli çocuğuna yardım beklerken dolandırıldı Dolandırılan anne "İnsanlığın bu kadar ölmüş olacağını düşünememiştim"ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 17 yaşındaki engelli Umut Can'ın ailesi kendilerine yardım edileceği vaadiyle dolandırıldı.

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 17 yaşındaki engelli Umut Can'ın ailesi kendilerine yardım edileceği vaadiyle dolandırıldı. Anne Fatma Gübay yaşadığı olaya halen inanamadığını belirtirken "İnsanlığın bu kadar ölmüş olacağını düşünememiştim" dedi.

Kdz. Ereğli ilçesinde kızı ve 17 yaşındaki spastik engelli oğlu Umutcan Ünlü ile yaşayan Fatma Gübay sosyal paylaşım sitesinde arkadaşının yardım çağrısı paylaşımındaki numarasını arayan bir kişi tarafından 700 TL dolandırıldı. Yardım beklerken dolandırılınca şok oldu

Bakım parası olarak aldığı bin 200 TL ile geçinmeye çalışan ve oğlunun masraflarını karşılamaya çalışan anne Gübay, kendisini dolandıran kişiden karakola giderek şikayetçi oldu. Anne Gübay yaşadıklarını şu sözlerle anlattı "Sosyal paylaşım sitesinden arkadaşım Umut'un haberini yayınladıktan sonra bu kişi bana yazdı. Numarasını yazıp, çocuk için yardım edeceğim diyerekten. Ben bu numarayı aradığım da, Kıbrıs'tan aradığını, patronunun Rum olduğunu, engelli çocuğunun olduğunu ve bana para yardımı yapacağını söyledi. Bankamatiğe gitmemizi, orada Türk bankasının olmadığını belirterek bir banka şubesine gitmemizi istedi. Ben bankamatikte beklerken, şifre verdi bize ve bu şekilde giriş yaptık. Biz bin 500 TL yatıracak diye beklerken bize '9 bin TL yatırıyorum' dedi. O an çok sevindim, o kadar çok sevindim ki. Sonra bankamatikte bloke olduğunu, bu şekilde paranın ödenmediğini söyledi. 'Size cep bankasından ödeyeceğim' dedi. Bu şekilde kızımın üzerine para yatırmamı daha sonra da benim üzerime aktaracağını söyledi. Biz onun söylediği her şeyi yaptık. Şifreleri ona verdik, paraları zaten o esnada çekmiş. Akşam olduğunda ben zaten dolandırıldığımın farkına vardım. Akşam bu insan tekrar aradı, 360 TL tekrar istedi benden. Bende karakola gittim, karakolda tekrar aradı. Polis memuruna verdim telefonu polis memuruyla konuştu, bu şekilde polis memuruna 'Siz kimsiniz, beni yakalayamazsınız' tarzı hakaretlerde bulundu. 'O parayı benim hesabıma yatırmadılar, kendi hesaplarına yatırdılar' diyerek. Şikayette bulundum."



"İnsanlığın bu kadar ölmüş olacağını düşünemedim"

Kendisi gibi başkalarının da dolandırılıp mağdur olmasını istemediğini anlatan Gübay, zorluklar içerisinde hem oğluna bakıp hemde evini geçindirmeye çalışırken dolandırılmanın çok zoruna gittiğini söyledi.

Anne Gübay konuşmasında "Ben bakım maaşıyla geçiniyorum eşimden ayrılalı 8 sene oldu, iki tane evladım var. Tabi ki çok zor şartlar altında çalışma şansım yok, bin 200 TL maaşla hem kira, hem oğlumun giderleri. Benim oğlum mideden besleniyor. Yani onun torbası, masrafı çok fazla. Bu şekilde hep aktararak, borçla, gelen yardımlarla geçiniyorum. Geçimimi zorlukla sağlarken, bu insana 700 TL civarında bir para yatırdık. Bu benim için çok zor oldu. Yani bu ay ki her şeyim alt üst oldu. Yani açıkcası karakola gidene kadar ben hala insanlığın bu kadar ölmüş olacağını düşünemedim. Bir insan engelli bir çocuğun üzerinden bu şekilde dolandırıcılık yapacağı, aklım almadı açık konuşayım. Yani o kadar ikna edici konuşuyordu ki, karakolda aradığında zaten çok şaşırdım o kadar çok şaşırdım ki, çok üzüldüm. Yani paradan çok benim oğlumun adını kullanması çok zoruma gitti, bizim iyi niyetimizi kullanmaları çok zoruma gitti. Paradan çok bu zoruma gitti benim" dedi.

Gübay'ı dolandırdığı iddia edilen kişi ise kendisini arayan gazeteciye önce kendisini savundu, ardından da küfürler yağdırıp telefonu kapattı. Kimliği belirsiz kişi gazeteciye kimseyi dolandırmadığını söyledi.

Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı yaşanan dolandırıcılık olayı ile ilgili soruşturma başlatırken, poliste kimliği belirsiz kişiyi bulmaya çalışıyor.

