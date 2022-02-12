Engelli çocuğunun arkasından koşan kadın, motosikletin çarpmasıyla yaşamını yitirdi - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde engelli çocuğunun arkasından yola koşan Emine Balcı (79) motosikletin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Orta Mahalle'de D400 karayolunda İsmail Lökçü üst geçidine 50 metre uzaklıkta meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen oğlu Hilmi Balcı (25) ile kaldırımda yürüyen Emine Balcı, çocuğunun yola doğru koşturmasıyla paniğe kapıldı. Hilmi Balcı bir anda yolun karşısına geçmeyi başarırken arkasından koşan Emine Balcı'ya İsmail Hakkı Kara'nın (54) kullandığı 26 EB 231 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Balcı'yı ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Balcı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsünü polis gözaltına aldı.

Kaza anı ise yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir anda yolun karşısına geçen çocuk görülürken hemen arkasından koşturan Emine Balcı'ya motosikletin çarpma anı ve sürüüc Kara ile Balcı'nın yerde sürüklenme anı dikkati çekiyor.