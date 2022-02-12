Üye Girişi
Engelli çocuğunun arkasından koşan kadın, motosikletin çarpmasıyla yaşamını yitirdi - Son Dakika

Engelli çocuğunun arkasından koşan kadın, motosikletin çarpmasıyla yaşamını yitirdi

12.02.2022 20:53

ANTALYA'nın Serik ilçesinde engelli çocuğunun arkasından yola koşan Emine Balcı (79) motosikletin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde engelli çocuğunun arkasından yola koşan Emine Balcı (79) motosikletin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Orta Mahalle'de D400 karayolunda İsmail Lökçü üst geçidine 50 metre uzaklıkta meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen oğlu Hilmi Balcı (25) ile kaldırımda yürüyen Emine Balcı, çocuğunun yola doğru koşturmasıyla paniğe kapıldı. Hilmi Balcı bir anda yolun karşısına geçmeyi başarırken arkasından koşan Emine Balcı'ya İsmail Hakkı Kara'nın (54) kullandığı 26 EB 231 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Balcı'yı ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Balcı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsünü polis gözaltına aldı.

Kaza anı ise yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir anda yolun karşısına geçen çocuk görülürken hemen arkasından koşturan Emine Balcı'ya motosikletin çarpma anı ve sürüüc Kara ile Balcı'nın yerde sürüklenme anı dikkati çekiyor.

Engelli çocuğunun arkasından koşan kadın, motosikletin çarpmasıyla yaşamını yitirdi

YORUMLAR
500

Hilmi Balcı, Engelli, Balcı, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Engelli çocuğunun arkasından koşan kadın, motosikletin çarpmasıyla yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 21:00:47. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli çocuğunun arkasından koşan kadın, motosikletin çarpmasıyla yaşamını yitirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement