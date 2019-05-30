Engelli çocuk, 7 günlük bebeği damdan düşürdü

Siirt'te 7 yaşındaki engelli çocuk, kucağındaki bir haftalık amcasının kızını düşürdü.

Siirt'te 7 yaşındaki engelli çocuk, kucağındaki bir haftalık amcasının kızını düşürdü. Yaralanan bebek, çevredekilerce Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Ulus Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşayan otizmli E.E., henüz isim konulmayan 7 günlük amcasının kızını evin damına götürdü. Engelli çocuk, kucağındaki bebeği evin damından düşürdü. Çevredekilerce Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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