Son Dakika Haberleri: Engelli çocuk, 7 günlük bebeği damdan düşürdü
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Engelli çocuk, 7 günlük bebeği damdan düşürdü

2 saat önce

Siirt'te 7 yaşındaki engelli çocuk, kucağındaki bir haftalık amcasının kızını düşürdü.

Engelli çocuk, 7 günlük bebeği damdan düşürdü, System.String[]
Siirt'te 7 yaşındaki engelli çocuk, kucağındaki bir haftalık amcasının kızını düşürdü. Yaralanan bebek, çevredekilerce Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Ulus Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşayan otizmli E.E., henüz isim konulmayan 7 günlük amcasının kızını evin damına götürdü. Engelli çocuk, kucağındaki bebeği evin damından düşürdü. Çevredekilerce Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:01 Kaynak: İHA
Siirt Devlet Hastanesi, Siirt, 3. Sayfa
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