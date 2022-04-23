Engelli çocuk evde torpil patlattı: Ev küle döndü - Son Dakika
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Engelli çocuk evde torpil patlattı: Ev küle döndü

23.04.2022 16:47
Engelli çocuk evde torpil patlattı: Ev küle döndü

Samsun'da 15 yaşındaki engelli kız çocuğunun evde torpil patlatması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Samsun'da 15 yaşındaki engelli kız çocuğunun evde torpil patlatması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Demir Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli kız çocuğu, annesinin sokakta oynayan kardeşini almaya gitmesini fırsat bilerek torpil ile oynamaya başladı. Bir süre sonra elindeki torpili ateşe veren engelli çocuk, torpilin patlaması ile büyük panik yaşadı. Torpilin patlaması ile alev alan evde kombi de patladı. 2 katlı müstakil evin 1. katını alevler sardı. Engelli kız kendini dışarı atmayı başarırken, elinde yanık oluştu.

Yangının büyümesinin ardından mahalleli, 112 itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine gelerek önce yangını söndürdü, daha sonra da soğutma çalışması başlattı. Yangında müstakil evin 1. katı kullanılamaz hale gelirken, evdeki eşyaların kül olduğunu gören anne gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri elinde yanık oluşan engelli kıza müdahale etti.

Yangını gören mahalle sakinleri, "İçeride engelli bir kız vardı. Annesi diğer çocuğunu dışarıda ararken evdeki çocuk torpil patlatmış. Torpil patlayınca da yangın çıkmış. Evde hasar büyük" dediler.

İtfaiye ve resmi polis ekiplerinin ayrılmasının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri yangınla ilgili araştırma yaptı. - SAMSUN

Engelli çocuk evde torpil patlattı: Ev küle döndü
Engelli çocuk evde torpil patlattı: Ev küle döndü
Engelli çocuk evde torpil patlattı: Ev küle döndü
Engelli çocuk evde torpil patlattı: Ev küle döndü
Engelli çocuk evde torpil patlattı: Ev küle döndü
Engelli çocuk evde torpil patlattı: Ev küle döndü
Engelli çocuk evde torpil patlattı: Ev küle döndü

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Engelli, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engelli çocuk evde torpil patlattı: Ev küle döndü - Son Dakika


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