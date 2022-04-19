Engelli çocuk, istismarı oyuncak bebekle anlattı, sanık 20 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Engelli çocuk, istismarı oyuncak bebekle anlattı, sanık 20 yıl hapse çarptırıldı

19.04.2022 09:55
Engelli çocuk, istismarı oyuncak bebekle anlattı, sanık 20 yıl hapse çarptırıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde o dönem 16 yaşında olan işitme ve İ.U. (18) adlı zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunup, fuhşa sürüklediği iddiasıyla yargılanan Hasan K. (30) 20 yıl hapse çarptırıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde o dönem 16 yaşında olan işitme ve İ.U. (18) adlı zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunup, fuhşa sürüklediği iddiasıyla yargılanan Hasan K. (30) 20 yıl hapse çarptırıldı. İ.U.'nun Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) verdiği ifadede, erkek oyuncak bebeği, kız oyuncak bebeğin üzerine koyup istismarı anlattığı belirtildi.

Hakan K. 2020'de işitme ve zihinsel engelli İ.U. ile toplu taşımada tanıştı. İddiaya göre Hasan K., o dönem 16 yaşındaki İ.U.'ya cinsel istismarda bulunup, birden fazla olmak üzere fuhşa zorladı. Torununun hareketlerinde farklılık sezen dedesi Y.A., İ.U. ile konuşup, istismarı öğrendi ve suç duyurusunda bulundu. İ.U.'nun, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alındı. İ.U. yeterli konuşamadığı için farklı yöntemlere başvuruldu. Yazı ve oyuncak bebekler ile olayı anlatması istendi. İ.U.'nun erkek oyuncak bebeği, kız oyuncak bebeğin üzerine koyup, 'Hasan K. böyle yaptı' dediği öğrenildi. Adli görüşmecinin 'Hasan K. bunu sana sana kaç defa yaptı' diye sorduğunda İ.Ü.'nün eliyle 2 işaretini yaptığı da belirtildi. Hasan K'nin kendisini otele veya başka yere götürüp götürülmediğine yönelik soruya da İ.U.'nun 'evet' şeklinde cevap verdiği bildirildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİSuç duyurusunun ardından ifade veren Hasan K. ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Beyanlar ve toplanan deliller ışığında savcı, Hasan K.'nin, 'çocuğu fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek suçu' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından cezalandırılmasını istedi. İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Hasan K., İ.U. ile birkaç kez mesajlaştıklarını ancak hiç buluşmadıklarını söyledi. Davanın karar duruşması, 14 Nisan'da görüldü. Duruşmaya sanık Hasan K.'nin yanı sıra taraf avukatları katıldı. Mağdur avukatları sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları müvekkilleri için beraat talebinde bulundu.HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI

Konuşmaların ardından savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Hasan K.'nin 'birden fazla çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğu fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Hasan K., beraat talebini yineledi. Mahkeme heyeti, sanığı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapse çarptırdı, suçun değişik zamanlarda işlenmesi nedeniyle de cezayı arttırdı. Toplamda sanık Hasan K.'ea 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hasan K., 'çocuğu fuhşa teşvik' suçundan da 5 yıl hapis cezası aldı ve cezası yarı oranda artırılarak 7,5 yıla çıkarıydı. Hasan K.'ye toplamda 20 yıl hapis cezası verilirken, indirim de uygulanmadı. Kararın ardından Hasan K., tutuklanıp cezaevine gönderildi.


Engelli çocuk, istismarı oyuncak bebekle anlattı, sanık 20 yıl hapse çarptırıldı
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Engelli, Savcı, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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