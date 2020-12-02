Son dakika haber! Engelli çocuk ve ailesini yangından mahalleliyle itfaiye kurtardı - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da dün akşam saatlerinde 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan engelli çocuk ile anne ve babası mahalle sakinleri ve itfaiye erleri tarafından son anda kurtarıldı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Gaziosmanpaşa, Yenimahalle'de dün akşam saat 20.00 sıralarında 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşularının dairesinden dumanları gören mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada mahallede oturan vatandaşlar ve itfaiye erleri yangın çıkan dairede bulunan ve isimleri öğrenilemeyen anne, baba ve engelli çocuklarını kurtarmak için dairenin demir parmaklıklarını yerinden çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daireden çıkarılan anne, baba ve engelli çocuk ilk müdahaleden sonra kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dairede hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangın sırasında yaşanan panik anları ise vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde komşuların ve itfaiye erlerinin demir parmaklıkları yerinden çıkarmak için yoğun çaba sarf ettiği görülüyor.

(Fotoğraf)