Engelli çocukla dalga geçip, babasını da öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli çocukla dalga geçip, babasını da öldürdü

07.12.2022 10:01
Engelli çocukla dalga geçip, babasını da öldürdü

Adana'da bir kişi, dalga geçtiği zihinsel engelli çocuğun babasını sopayla başına vurarak öldürdü.

Adana'da bir kişi, dalga geçtiği zihinsel engelli çocuğun babasını sopayla başına vurarak öldürdü. Zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Kasım'da Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli Yunus Emre Sucu (20) yürüyüş yapmak için evden çıktı. Bu sırada sokakta karşılaştığı komşusu Yunus Akdağ (29), Sucu'ya hakaret edip, onunla dalga geçti. Durumu öğrenen babası Cumali Sucu (51), Akdağ'ı uyarınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Akdağ, sopayla Cumali Sucu'nun başına vurup, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sucu'yu gören komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sucu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sucu 28 Kasım'da hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Akdağ'ın saklandığı adresi tespit edip yaptığı baskınla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, "Üzerime yürüyünce kavga ettik. Evin önündeki odun parçasını rastgele fırlattım, başına çarptı" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Komşusunun başına sopayla vurduğu kişi öldü Komşusunun başına sopayla vurduğu kişi öldü Adana'da Kasım ayında 570 sürücünün ehliyetine el konuldu Adana'da Kasım ayında 570 sürücünün ehliyetine el konuldu TIR'DA DÖŞEME KILIFINA GİZLENEN 2,3 KİLO KOKAİNİ 'AŞİL' BULDU TIR'DA DÖŞEME KILIFINA GİZLENEN 2,3 KİLO KOKAİNİ 'AŞİL' BULDU

Adana, Akdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engelli çocukla dalga geçip, babasını da öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 Dünya Kupası'nın gündemine oturdu! Bu fotoğrafa sadece bir futbolcu sebep oldu
10:42 Toplantıya kısa süre kala şaşırtan iddia: Asgari ücret pazarlığı 8 bin 250 TL'den başlayacak
10:24 Oyuncu Ayten Soykök, aracının kontrolünü yitirip yayaların arasına daldı
10:23 Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı
10:22 Bakan Kasapoğlu, KYK'dan burs ve kredi alan öğrencilere seslendi: Devrim niteliğinde bir artış yapacağız
10:19 Karabük'te bir imamın camide kadınla basılması Cübbeli Ahmet'e soruldu! 2 yıl önceki videosunu işaret etti
10:17 Dizi setinde talihsiz kaza! Mustafa Mert Koç'un burnu dövüş sahnesinde kırıldı
10:12 MHP'nin BİM CEO'su Galip Aykaç'a tepkisinin ardı arkası kesilmiyor: Gerekirse kooperatif usulü marketler açarız
09:48 Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile devam eden Arda Güler problemini kökünden çözdü: 2,5 milyon euro ödenecek, en az 4 futbolcu kiralık gidecek
09:38 Mansur Yavaş'tan "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: 6'lı masa ne derse ona uyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2022 10:59:25. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli çocukla dalga geçip, babasını da öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement