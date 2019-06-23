Son Dakika Haberleri: Engelli çocuklar çiğ köfte yoğurdu
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Engelli çocuklar çiğ köfte yoğurdu

25 dakika önce

83. Uluslararası Bergama Kermesi'nde engelli çocuklar çiğ köfte yoğurdu.

83. Uluslararası Bergama Kermesi'nde engelli çocuklar çiğ köfte yoğurdu.
Kermes etkinlikleri kapsamında Bergama Spastik Çocuklar ve Erişkinler Derneği ile bir çiğ köfte firması iş birliğinde düzenlenen etkinlikte 11 engelli çocuk, "Yöresel Lezzet Atölyesi"nde bir araya geldi.
Önlüklerini giyen çocuklar, çiğ köfte ustalarının talimatlarıyla kendilerine sunulan tepsilerde köfte yoğurdu. Ailelerin de destek verdiği etkinlikte çocuklar, çiğ köfteleri vatandaşlara ikram etti.
Firma sahibi Sinan Doğan, yaptığı açıklamada, "Bergama Spastik Çocuklar ve Erişkinler Derneği ile farkındalık yaratmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Kendileri de sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Ayaklarına sağlık. Her şey çok güzel oldu bence. Keyifli oldu, çocuklarımız mutlu oldu." ifadesini kullandı.
Etkinlik sonrası katılım belgelerini alan çocuklar, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Engelli çocuklar çiğ köfte yoğurdu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:13 Kaynak: AA
Bergama, Güncel
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