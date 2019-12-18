Engelli çocuklar, ERÜ öğrencileriyle gönüllerince eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli çocuklar, ERÜ öğrencileriyle gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Engelli çocuklar, ERÜ öğrencileriyle gönüllerince eğlendi

6 saat önce

Otizmli ve down sendromlu çocuklar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu 'Farkındalık' konulu etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Engelli çocuklar, ERÜ öğrencileriyle gönüllerince eğlendi, System.String[]

Otizmli ve down sendromlu çocuklar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu 'Farkındalık' konulu etkinlikte gönüllerince eğlendi.


ERÜ Ahmet Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte otizmli ve down sendromlu çocuklar, gösterilerle unutulmaz bir gün yaşadı. Bir dönem Yetenek Sizsiniz Yarışmasına da katılan Spor bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan'ın jimnastik gösterisi, izleyicilerden tam not aldı. Farkındalık etkinliğinde çocuklar, dans ederek eğlendi. Etkinlik hakkında bilgiler veren ERÜ Spor bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kaya, "Erciyes Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümünde Engelliler İçin Beden Eğitimi Spor Dersi'nin uygulama kapsamında sevgili öğrencilerimizle birlikte Kayseri'de seçmiş olduğumuz pilot bir okulu ki bu çocuklar down sendromlu ve otizmli bireyler. Bu kardeşlerimizi burada Erciyes Üniversitesi olarak kucaklamanın keyfi ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu etkinlikte hem ders alan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri mezun olduklarında toplumumuzun yüzde 10 ile 12 oranında değişen engelli kardeşlerimizle eğitimi nasıl gerçekleştireceklerini öğrenirken hem de toplumumuzda engelli kardeşlerimizle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinliği ders kapsamında yapmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi
Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

Son Dakika Haberleri
18:30 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı - Son Dakika
18:30 Hazreti Mevlana, 746. vuslat yıl dönümünde Kırgızistan'da anıldı - Son Dakika
18:29 Trafik kazalarında can kaybı azaldı - Son Dakika
18:28 Minik Umut'un şüpheli ölümüyle ilgili davada anne ve sevgilisi hakim karşısında - Son Dakika
18:27 Vali Bilmez, Pakistanlı aileyi ziyaret etti - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:32:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli çocuklar, ERÜ öğrencileriyle gönüllerince eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]