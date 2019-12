Engelli çocuklar, ERÜ öğrencileriyle gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Otizmli ve down sendromlu çocuklar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu 'Farkındalık' konulu etkinlikte gönüllerince eğlendi.



ERÜ Ahmet Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte otizmli ve down sendromlu çocuklar, gösterilerle unutulmaz bir gün yaşadı. Bir dönem Yetenek Sizsiniz Yarışmasına da katılan Spor bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan'ın jimnastik gösterisi, izleyicilerden tam not aldı. Farkındalık etkinliğinde çocuklar, dans ederek eğlendi. Etkinlik hakkında bilgiler veren ERÜ Spor bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kaya, "Erciyes Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümünde Engelliler İçin Beden Eğitimi Spor Dersi'nin uygulama kapsamında sevgili öğrencilerimizle birlikte Kayseri'de seçmiş olduğumuz pilot bir okulu ki bu çocuklar down sendromlu ve otizmli bireyler. Bu kardeşlerimizi burada Erciyes Üniversitesi olarak kucaklamanın keyfi ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu etkinlikte hem ders alan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri mezun olduklarında toplumumuzun yüzde 10 ile 12 oranında değişen engelli kardeşlerimizle eğitimi nasıl gerçekleştireceklerini öğrenirken hem de toplumumuzda engelli kardeşlerimizle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinliği ders kapsamında yapmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ