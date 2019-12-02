Engelli çocuklar Fırat'ta balık tuttu, halay çekti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle organize edilen programda, engelli çocuklar Fırat Nehri'nde oltayla balık tutup halay çekti.



Siverek Belediyesi sponsorluğunda, Siverek Fırat Gezginler Kulübü, Siverek Engellileri Kalkındırma Derneği ve Şanlıurfa Sportif Olta Balıkçılığı ve Sucul Hayatı Koruma Derneği (ŞASOBDER) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Deveboynu bölgesinde bir etkinlik düzenlendi. Fırat Nehri'nin eşsiz manzarası karşısında gönüllerince eğlenen engelli çocuklar, kendilerine hediye edilen oltalarla balık tutmaya çalıştı. Havanın hafif yağmurlu ve soğuk olmasından dolayı balıklar oltalara gelmeyince, daha önce yakalanan balıklar oltalara takılarak çocuklara balık tutma heyecanı yaşatıldı. Nehir kıyısında kurulan çadırda engelli çocuklar ve etkinliğe gelen davetliler yedikleri yemek sonrasında halay çekerek eğlendi. Etkinlik, doğa yürüyüşüyle son buldu. Etkinliğe 25 öğrenci ve aileleri ile dernek gönüllüleri katıldı.



Yaptıkları etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Biz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla ilçemizde bir program organize etmek istedik. Bizim programımız protokol kapsamında olsun istemedik ve dedik çocukları Fırat'la buluşturalım. Bizim zaten Fırat Gezginler Kulübü olarak bölgenin tanıtımı için ciddi çalışmalarımız var, bu anlamda da biz dedik bu günde engelli kardeşlerimizle birlikte, böyle güzel bir organizasyonu imza atalım. Bu organizasyonda ŞASOBDER'in Siverek Belediyesinin, Siverek Engelliler Kalkındırma Derneğinin büyük katkıları var. Bizler de gönüllü olduk arkadaşlarımızla beraber ve 25 engelli kardeşimiz ile ailelerini ağırladık, onlarla beraber balık tutmaya çalıştık, halay çektik, doğa yürüyüşü yaptık. Çok güzel bir gün geçti, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi



Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Engelli kardeşlerimle geçirdiğimiz bu zaman benim açımdan çok değerli olduğunu düşünüyorum, onların mutluluğuna ortak oldum. Onlar çok güzel bir gün yaşattılar bize. Bu anlamda bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Farklı bir etkinlikti, yılda bir defa yapılıyordur ama ömürlerince hatırlayacaklarını düşünüyorum, bu güzel çalışmaya bizi ortak edenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu - ŞANLIURFA