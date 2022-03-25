Engelli çocuklar Hacivat Karagöz ile eğlendi - Son Dakika
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Engelli çocuklar Hacivat Karagöz ile eğlendi

25.03.2022 16:00
Engelli çocuklar Hacivat Karagöz ile eğlendi

Görme, işitme ve ortopedik engelli çocuklar için geleneksel Hacivat ve Karagöz gölge tiyatrosu özel gösterimi düzenlendi.

Görme, işitme ve ortopedik engelli çocuklar için geleneksel Hacivat ve Karagöz gölge tiyatrosu özel gösterimi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında, Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali kapsamında düzenlenen etkinlik, Hadi Poyrazoğlu Geleneksel Türk Tiyatrosunu Yaşatma Derneği ile Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından Bakanlığın katkılarıyla gerçekleştirildi.

Gösterim öncesinde konuşan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, festivalle yeni nesillerin geleneksel sanatlara ilgisini uyandırmayı hedeflediklerini belirterek, etkinlik sayesinde görme ve işitme engelli çocukların, işaret dili kullanımı ve sesli betimlemeyle diğer çocuklarla eş zamanlı olarak oyunu takip edebildiğini kaydetti.

Festivalin, engelsiz sanat adına yapılmış önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Taşkent, "Bir hafta boyunca Ankara, içinde sanat, geleneğin aktarımı olan, çocuk cıvıltısı ve bahar coşkusu olan bir şenliğe ev sahipliği yaptı." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan ise Ankara'nın kültür başkenti olması için çalıştıklarını ve başkente yeni bir festival kazandırmak istediklerini söyledi.

Bu sene ilki düzenlenen festivali uluslararası bir organizasyon haline getirmek istediklerini anlatan Arıkan, şöyle konuştu:

" Türkiye'de ilk defa işitme engelli, görme engelli ve dezavantajlı gruptaki çocuklarımızla herhangi bir dezavantajı bulunmayan çocuklarımız hep birlikte aynı oyunu eş zamanlı izleyebilecek. Bunu yapmamızın amacı bundan sonra sanat üretecek engelli olan çocuklarımızın da sanata erişilebilirliğine katkıda bulunmak ve farkındalık yaratmak."

Hadi Poyrazoğlu Geleneksel Türk Tiyatrosunu Yaşatma Derneği Başkanı Şafak Poyraz da festivalin 21 Mart Dünya Kukla Günü'nde başladığını ve bu kapsamda 21 oyun düzenlediğini söyledi.

Festivalin yanı sıra 4 karagöz ve 4 kukla atölyesi kurduklarını ifade eden Poyraz, Türk ve yabancı sanatçıların çalışmalarını sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını ve festivali uluslararası hale getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

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Karagöz, Engelli, oyunlar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli çocuklar Hacivat Karagöz ile eğlendi - Son Dakika


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