Engelli Çocuklar İçin Animasyon Gösterisi
38 dakika önce
Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Toplum Destekli Polislik büro amirliği tarafından çocuklarla kaynaşma adı altında, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile koordineli olarak engelli çocuklar için animasyon gösterisi düzenledi.
Mardin
'in Midyat
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Toplum Destekli Polislik büro amirliği tarafından çocuklarla kaynaşma adı altında, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile koordineli olarak engelli çocuklar için animasyon gösterisi düzenledi.
Midyat ilçesinde, emniyet müdürlüğü tarafından çocuklarla kaynaşma adı altında animasyon gösterisi düzenlendi. Engelli çocukların izledikleri animasyon gösterisinin ardından, polisler tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verilerek hatıra fotoğrafları çektirildi. Etkinliğe katılan engelli çocuklar polis ağabeyleri tarafından yapılan bu çalışma ile mutlu olduklarını söyledi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
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