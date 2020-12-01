"Engelli Çocuklar İçin Oyun Terapisi" projesi sonuç toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 2019 yılında hazırlanan "Engelli Çocuklar için Oyun Terapisi" konulu projenin sonuç toplantısı gerçekleştirildi.

Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin 2019 yılı içinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca onaylandığı anımsatılarak, proje kapsamında İspanya'nın Barselona şehrinde eğitimlerini tamamlayan heyetin proje sonuç toplantısında bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit'in şu ifadelerine de yer verildi:

"Projemizin bu anlamda engelli çocuğu olan ailelere çocuklarıyla evde kaliteli vakit geçirmek adına faydalı olduğunu, yaptığımız eğitimlerin geri dönüş çıktılarından da ispatladık. Engelli çocuğu olan ailelerin müdürlüğümüz bünyesinde verilen bu eğitimden çok mutlu olduklarını proje kapsamında yapılan bu eğitimlerin sürekli yapılması gerektiği yönünde tavsiyeler aldıklarını gördük. Proje kapsamında engelli çocuğu olan aileler, engellilerle çalışan kamu kurumlarındaki personeller dahil toplam 259 kişiye eğitim gerçekleştirdik. Bu sayıyı pandemi bittikten sonra daha da arttıracağımızı ve 1000'li rakamlara ulaşma hedeflerimiz olduğunu belirtmek isterim."