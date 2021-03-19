Engelli çocuklar için "taşımalı eğitim" desteği sürüyor - Son Dakika

Engelli çocuklar için "taşımalı eğitim" desteği sürüyor

19.03.2021 12:25
Engelli çocuklar için

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okulların açılmasıyla Engelli Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz Taşınması Programı'na devam ettiklerini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okulların açılmasıyla Engelli Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz Taşınması Programı'na devam ettiklerini bildirdi.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları öğrencileri ile yaygın kursiyerlerin evlerinden okullarına erişiminin sağlanması amacıyla yürütülen, ancak uzaktan eğitimle beraber bir süre ara verilen Engelli Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz Taşınması Programı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çocuklar ve engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren toplum kesimlerini korumanın, bakım ve rehabilitasyonlarına desteğin, sosyal devlet olmanın bir gereği olduğunu vurgulayan Selçuk, Bakanlık olarak özellikle engelli çocukların sosyal hayatın her safhasında yer almaları için çalışmalarını sürdürdüklerine işaret etti.

Bakan Selçuk, "Özel gereksinim gerektiren çocuklarımızın eğitime erişimini önemsiyor ve ailelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz Engelli Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz Taşınması Programı ile özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımızın erişilebilir servis araçlarıyla okullara ücretsiz erişiminin sağlanması için ailelerimize destek sağlıyoruz." bilgisini paylaştı.

117 bin engelli öğrenci için 322 milyon lira kaynak kullanıldı

Programdan görme, işitme, ortopedik, otizm, zihinsel gibi tüm engel gruplarının yararlanabildiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, engelli öğrencilerin okullarına daha kolay erişimlerinin sağlanmasını, okullaşma oranlarının artırılmasını, eğitim ve öğretimin teşvik edilmesini, engelli öğrencilerimizde okul sevgisinin oluşmasını, öğrencilerin ulaşımda yaşadıkları sorunların giderilmesini hedefliyoruz.

Salgın sürecinde okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesiyle bir süre ara vermiştik. Okulların açılmasıyla beraber tekrar çocuklarımızın ücretsiz olarak evlerinden okullarına erişimini sağlamaya devam ediyoruz."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Taşımalı Eğitim Projesi kapsamda 2019-2020 öğretim yılında 117 bin engelli öğrenci için 322 milyon lira kaynak kullanıldığını ifade etti.

milli eğitim bakanlığı, Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli çocuklar için 'taşımalı eğitim' desteği sürüyor - Son Dakika


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