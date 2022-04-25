Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi

25.04.2022 11:17
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi

KÜTAHYA'da, Nafi Güral Eğitim Vakfı tarafından özel çocuklar için etkinlik düzenlendi.

KÜTAHYA'da, Nafi Güral Eğitim Vakfı tarafından özel çocuklar için etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Gülsüm Güral Müzesini gezen davetliler, 'Hayalini Çiz' ve 'Maskesiz Yüzler' sergilerini inceledi. Etkinlik kapsamında çocuklar, doyasıya eğlendi.

Kütahya'da engelli bireylere yönelik Nafi Güral Eğitim Vakfı tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında NG Müze yanındaki Saklı Dünya'da çocuk şenliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve iş adamı Nafi Güral ile eşi Gülsüm Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

TEMENNİMİZ GENÇLERE İYİ BİR DÜNYA KURABİLMEK

Ev sahibi Sema Güral Sürmeli, eserler ve proje hakkında katılımcılara bilgiler verdi. "Gençler ve çocuklara imkan sağlamak, onların farklılık ve dezavantajlarını umuda çevirmek en temel görev alanlarımızdan bir tanesi" diyen Vali Ali Çelik, "Bunun için çaba sarf eden ve katkı sunmaya çalışan başta iş insanlarımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Temennimiz yarınlara, gençlere umut olabilmek ve onlara iyi bir dünya kurabilmek" dedi.

Nafi Güral Eğitim Vakfı olarak binlerce çocuğa iyi bir eğitim hayatı ve yaşam sunmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Sema Güral Sürmeli, 3 yıl önce başlattıkları 'Hayallerini çiz' projesini anlattı. Özel eğitim alan çocukların resme dönüştürdükleri hayallerini tek tek gerçekleştirdiklerini ifade eden Sürmeli, "Asker olmak isteyen çocuğumuza sayın komutanım bizzat odasında misafir ederek ve tüm imkanlarını seferber ederek yemin töreni bile yaptı. Polis olmak isteyen çocuğumuza emniyetimiz bütün imkanları seferber etti ve o gün o çocuğumuz polis oldu. Bu ve bunun gibi bütün hayalleri gerçekleştirdik ve en sonunda çocuklarımızın yapmış oldukları resimlerden oluşan sergiyi okullarının bahçesinde sergiledik. Pandemiyi geride bıraktığımıza göre bir araya gelebiliriz diye düşünüp böyle bir sergi yapmak istedik. Bu 15 resmi burada sergilemeyi uygun bulduk ve sizlerle paylaşmak istedik. Resimlere baktığımızda altında hayalleri yazıyor o hayalleri dediğim gibi ne kadar masum kolay elde edilebilir" diye konuştu.

Daha sonra 'Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne geçildi. Engelli çocuklar burada kendileri için oluşturulan oyun parkurunda doyasıya eğlendi.


Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi
YORUMLAR
500
Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti Vali Ali Çelik'in makamı çocuklara emanet Vali Ali Çelik'in makamı çocuklara emanet

Nafi Güral, Engelli, Kütahya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı
11:21 Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük
11:12 Köye inen kurt köpeği evin önünde saldırdı
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
11:07 Düğüne Seda Sayan'dan çok Safiye Soyman damga vurdu! Tüy detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:37:38. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement