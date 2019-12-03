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Engelli çocuklar polis oldu

7 saat önce

Şanlıurfa'da engelliler 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde polis oldu.

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Şanlıurfa'da engelliler 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde polis oldu.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler gününde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Engelli çocuklara yanlarında olduklarını hissettirmek, hayatın önemli bir parçası olan trafikte zarar görmelerini önlemek maksadıyla Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri tarafından Özel Eğitim Uygulama Okulunda "trafik ve polis" konulu seminer verildi. Seminerin ardından ise engelli çocuklar bir günlüğüne polis oldu. Polis aracına binen çocuklar, telsiz kullanıp anons çekti. Programda ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Polis ekipleri çocuklara verilen ayakkabıları kendileri giydirdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Aralık, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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