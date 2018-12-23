Son Dakika Haberleri: Engelli Çocuklar Sahnede Kurabiye Yaptı

Engelli Çocuklar Sahnede Kurabiye Yaptı

3 saat önce

Marmaris'te Yeni Yıl Festivali kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Engelli Çocuklar Sahnede Kurabiye Yaptı, System.String[]
Marmaris'te Yeni Yıl Festivali kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında ilçede bulunan özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuklar da katıldı. Engelli çocuklar, A Milli Futbol Takımı Beslenme Sorumlusu Şef Ebru Omurcalı ile birlikte sahnede yeni yıl kurabiyesi yaptı.

Marmaris'te çocuklara yönelik 'Yeni Yıl Kurabiyesi Yapım Atölyesi' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe ilçede faaliyet gösteren özel rehabilitasyon merkezi engelli öğrencileri de katıldı. Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, engelli çocuklar sahnede A Milli Futbol Takımı Beslenme Sorumlusu Şef Ebru Omurcalı ile birlikte kurabiye yaptı. Çocuklar zencefilli ballı kurabiye yaparken renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar Omurcalı gözetiminde özenle kurabiye hamurunu yoğurdu. Hamur yoğurma esnasında Omurcalı çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Çocuklar hazırlanan hamura şekil vererek süsledi. Ünlü Şef Omurcalı'dan tam not alan engelli çocuklar, performanslarıyla büyük alkış aldı. Marmarislilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik öncesi konuşan Omurcalı: "Bugün küçük arkadaşlarımla beraber kurabiye yapacağız. Marmaris'in çam balıyla zencefilli yeni yıl kurabiyesi yapacağız. Yaptığımız kurabiyeleri birlikte süsleyip keyifli vakit geçireceğiz." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:24 Kaynak: İHA

Şef, Marmaris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi

Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:42:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli Çocuklar Sahnede Kurabiye Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]