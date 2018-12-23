Son Dakika Haberleri: Engelli Çocuklar Yararına "Yeni Yıl Şenliği" Sergisi

Engelli Çocuklar Yararına "Yeni Yıl Şenliği" Sergisi

1 saat önce

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği yararına hazırlanılan "Yeni Yıl Şenliği" karma sergisi sanatseverlerle buluştu.

Engelli Çocuklar Yararına
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği yararına hazırlanılan "Yeni Yıl Şenliği" karma sergisi sanatseverlerle buluştu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, F Sanat Galerisi tarafından yardımlaşma, sevgi ve umut üzerine açılan sergide, yer alan eserlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'ne bağışlanacak.

Farklı disiplinlerden birçok eserin yer aldığı sergide, aralarında Ayşe Ergüven, Ahmet Özel, Musa Güney, Figen Batı, Müge Karaman, Devrim Erbil, Süheyla Erkoşar ve Yüksel Özen'in bulunduğu toplam 36 sanatçının yapıtı izlenime sunuluyor.

Sergide ayrıca 2018 yılında mimar, tasarımcı ve sanatçılarla birlikte F Sanat Porselen Atölyesi'ndeki workshoplarda üretilen özgün çalışmalar da satışa çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:46 Kaynak: AA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşçi Emeklisi, Evsizlerin 'Çorbacı Dayısı' Oldu Netanyahu'nun "Katiller Bize Vaaz Veremez" Açıklamasına İbrahim Kalın'dan Yanıt: Dikkat Dağıtmaya Çalışıyor

Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 13:58:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli Çocuklar Yararına "Yeni Yıl Şenliği" Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]