Engelli çocuklara atlı terapi

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Füsun Bekdemir'in, kızı ile birlikte kurduğu çiftlikte, engelli çocuklara hipoterapi (At eşliğinde terapi) uygulanıyor.

Hollanda'ya 1974 yılında Çalışma Bakanlığı'nın görevlisi olarak giden Füsun Bekdemir, bu ülkede bir süre de özel bir firmada çalıştıktan sonra 3 yıl önce Türkiye'ye dönüş yaptı. Bekdemir, geçen yıl Gölbaşı'nda 'hipoterapi' konusunda eğitim alan kızı Cemre ile birlikte Şifa Çiftliği'ni kurdu. Çiftlikteki 6 atla, engelli öğrencilere terapi uygulanmaya başlandı.

Füsun Bekdemir, 10 yıl önce rehabilitasyon firması kurduğunu, yaşlı ve engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak ürünler ithal edip sattığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Babam da bir engelliydi, ondan dolayı bu konuda çalışma yapmak istedim. Kızım da 'madem ki engelliler için bir şirket kurdun, o zaman ben de engelliler ile ilgili işler yapayım' dedi ve hipoterapi konusunda eğitim aldı. Sonra burayı faaliyete geçirdik. İsminin Engelsiz Engelliler Kulübü olmasını istiyorum. Hem engelliler, hem de engelsizler burada hipoterapi yapma imkanı bulacak. Bekdemir, ?Türkiye'de biniciliğe gerektiği kadar ilgi olmadığını söyleyerek, "Küçük yaşta bu sporlara başlamak çok faydalı. Vücudun dengesi sağlanıyor. Kişi vücudu daha iyi kullanabiliyor. Yurt dışında 4-5 yaşında başlanıyor. Çocuğa hem psikolojik, hem de bedensel katkı sağlıyor" diye konuştu.

'ENGELLİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNİ SAĞLIYOR'

Çiftlikte engelli öğrencilere at ile terapi yaptıran fizyoterapist Zeynep Güner, hipoterapinin özellikle Amerika'da kullanılmakla beraber Türkiye'de yayılmaya başladığını söyledi. Güner, "Hipoterapi, el göz koordinasyonu, denge, çocukların çevreyle olan iletişimi, yürümeye başlama aşaması ve oturmada özelikle kalça diz ve ayak bileğinin birlikte hareketini sağlamak için gövdenin daha fazla denge kurması için kullandığımız bir yöntemdir. Bedensel ve fiziksel engelli çocuklar üzerinde bu yöntemi kullanıyoruz" dedi.