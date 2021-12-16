Engelli çocuklara yönelik "Benim hayalim benim polisim" projesi sona erdi

Proje kapsamında 14-18 yaş arasındaki engelli çocukların yapmış olduğu resimlerden oluşan serginin açılışı yapıldı. Öğrencilerin zorbalıktan korunmaları konusunda bilinçlendiği gözlendi.

Şişli'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Benim hayalim benim polisim" projesi sona erdi. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu'nda bir ay süreyle polis ekipleri, 14-18 yaş arasındaki engelli bireylerle vakit geçirdi.

Öğrencilerin hayallerindeki polisi yakından tanımalarını, hayattaki engelleri ortadan kaldırmalarını, görsel ve sanatsal konularda gelişmelerini, hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmalarını, bilinçlenmelerini sağlamayı hedefleyen proje sonunda özel bireylerin, polise ve devlete güven duygusunun arttığı, hayata bağlılıklarının güçlendiği, zorbalıktan korunmaları konusunda bilinçlendiği gözlendi.

Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, projenin kapanış ve resim sergisinde yaptığı konuşmada, sosyal dışlanmaya maruz kalan engelli çocuk ve gençlerin toplumdan soyutlandığı ve psikolojik olarak zor durumda kaldıklarının bilindiğini ifade etti. Farkındalığı hep oluşturmak ve engelli bireylerin eğitimin her alanından faydalanmalarını sağlamanın gerektiğini dile getiren Türkel, "Bu çalışmaları yaparken de kültür sanat kursları, resim, müzik yarışması gibi etkinlikler düzenlenmesi, onların geleceğe güvenle bakabilmeleri, bu toplumda ben de varım diyebilmeleri hedeflenmektedir. " dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Türkel ile Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gülden Cevahir, proje kapsamında başarılı olan öğrencilere ödül verdi. Kaymakam Ali Fuat Türkel, öğrencilerin yaptığı resim sergisini gezdikten sonra buradaki bir tabloyu İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'a hediye etti. Toplum Destekli Şube Müdürü Şekip Akın'ın da katıldığı etkinlikte projeyi yürüten polis memuru Burcu İstanbullu Dildar da katılımcılara bilgi verdi. AA

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