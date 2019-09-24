Engelli çocukları 'okul öncesi eğitim' ile buluşturacak proje

ENGELİ küçük çocukları okul öncesi eğitim ile buluşturmayı amaçlayan 'Eğitimde Birlikteyiz- Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi', 6 pilot ilde 90 okulda uygulanmaya başlanacak. Projenin tanıtımında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Bu proje ile kaliteli, kapsayıcı eğitim sağlanması yoluyla engeli olan çocukların erken çocukluk eğitimine ve ilkokul 1'nci sınıfa erişimlerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve UNICEF'in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) yakın işbirliğinde, Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteğiyle hayata geçirilen proje için tanıtım toplantısı düzenlendi. Proje, engeli olan ve olmayan çocuklara gerek sınıflarında gerekse toplum içinde birlikte gelişme, öğrenme ve büyüme şansı tanımanın yanı sıra, erken çocukluk eğitimine katılan engeli olan çocuk sayısında artış sağlanmasını da amaçlıyor. İlk uygulama evresinde projeden Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya ve Samsun illerinde bulunan 90 pilot okulda 32 bin çocuk ve aileleri yararlanacak. Kapsayıcı ve nitelikli bir eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, MEB'in varlık amacının da tüm çocuklara nitelikli bir eğitim sunmak olduğunu söyledi.'ÇOCUKLARIN BİRLİKTE EĞİTİMİ BAŞARIYI DESTEKLER'Çocuklara potansiyellerini gerçekleştirme imkanı sunmayı asli görev bildiklerini vurgulayan Safran, "Birçok araştırma sonucu göstermektedir ki farklı gelişim özelliklerine ve öğrenme gereksinimlerine sahip çocukların öğrenme ortamlarında bir arada bulunmaları sadece farklılıkları olanları değil tüm çocukların gelişimini ve akademik başarısının artmasını destekler. Ayrıca bu çocukların sosyal ilişkilerinin etkileşimlerinin gelişmesi, hayat dediğimiz gerçeğe hazırlanmaları farklı gelişen akranları ile bir arada olmalarına bağlıdır" diye konuştu.'PROJE ÖLÇEĞİNİ ARTIRACAĞIZ'UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ise, engeli olan çocukların erken dönem eğitimi hakkından yararlanabilme yolunda ciddi zorluklarla karşılaştığını, bu çocukların kapasitelerini geliştirebilmesi ve başarılı olabilmesi için gerekli imkanların sağlanması gerektiğini ifade etti. Projenin ölçeğini genişletmeyi planladıklarını bildiren Duamelle, "Projenin ikinci aşaması çok yakında gelecek. Engeli olan çocuklar, diğerleriyle aynı imkanlardan faydalanabilecek şekilde proje ölçeğini artıracağız" diye konuştu.'EKONOMİK BOYUTU VAR'AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de, AB'nin eğitim alanında Türkiye'ye destek verme kararı çerçevesinde projeye katıldıklarını kaydederek, "Eğitim, Türkiye ile en temel işbirliği alanımız oldu ve olmaya da devam edecek. Engeli olan çocukların eğitime erişebilmesinin insan hakları boyutunun yanında ekonomik boyutu da var. Eğer iyi bir eğitim alamazlarsa, bu durum ülkenin gayrisafi milli hasılasının yüzde 3 ila 7 arasında bir oranda etki edebilecektir" görüşünü dile getirdi.'32 BİN ÇOCUĞA ULAŞILACAK'Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ise, proje kapsamında kapsayıcı eğitime katılan tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesini sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Bu kapsamda 38 adet hikaye kitabı, öğrenci ve öğretmen etkinlik kitapları, öğretmen uygulama kılavuzları hazırladıklarını belirten Gençoğlu, "Proje sürecinde 6 ilde, 90 pilot okulda, bin 200 öğretmenimize ulaştık ve öğretmenlerimiz sayesinde de 32 bin çocuğumuza ulaşacağız" diye konuştu.

- Ankara