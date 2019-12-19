Engelli çocukları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli çocukları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Engelli çocukları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Kartal'da engelli çocukları taşıyan servis minibüsü, yolda dönmek üzere olan bir otomobile çarptı.

Engelli çocukları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Kartal'da engelli çocukları taşıyan servis minibüsü, yolda dönmek üzere olan bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil takla atarken, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralanan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kartal Topselvi Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, engelli çocuk ve gençleri taşıyan servis minibüsü iddiaya göre yolda dönmek üzere manevra yapan bir otomobile duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yola devrildi. Servis minibüsü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan diğer engelli çocuklar ise başka bir servis aracına taşındı. Takla atan otomobil ile servis minibüsü çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(Halit Arslan/İHA)

Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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